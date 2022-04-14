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Год перемен и возможностей: Тамара Глоба рассказала, каким будет 2022-й

Limon.ee
Год перемен и возможностей: Тамара Глоба рассказала, каким будет 2022-й
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Тамара Глоба
Тамара Глоба Фото: скриншот с youtube.com

Астрономический новый год начался 21 марта. Астролог Тамара Глоба отметила, что 2022 – это год Юпитера, а значит, год перемен и новых возможностей, пишет Телепрограмма.

Если очень богатые люди многое потеряют ради того, чтобы уравновесить жизнь других людей. То многие простые люди получат шансы, которые приходят в эпоху больших перемен – воспользоваться новыми возможностями, предложениями, технологиями, финансовыми потоками,

— рассказала Глоба на YouTube-канале «Стрелец-Молодец».

Также специалист добавила, что шансы на стабильность даются тем, кто будет беречь семью и баланс. Главное, по мнению астролога, не вести споров на политические темы с тем, кто не разделяет ваших взглядов. Сейчас нам важно не перессорится.

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