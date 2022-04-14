Год перемен и возможностей: Тамара Глоба рассказала, каким будет 2022-й

Если очень богатые люди многое потеряют ради того, чтобы уравновесить жизнь других людей. То многие простые люди получат шансы, которые приходят в эпоху больших перемен – воспользоваться новыми возможностями, предложениями, технологиями, финансовыми потоками,

Также специалист добавила, что шансы на стабильность даются тем, кто будет беречь семью и баланс. Главное, по мнению астролога, не вести споров на политические темы с тем, кто не разделяет ваших взглядов. Сейчас нам важно не перессорится.