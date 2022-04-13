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ФОТО ⟩ Сильвия Ильвес в костюме Ктулху ошарашила публику

Limon.ee
Сильвия Ильвес в костюме Ктулху ошарашила публику
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Сильвия Ильвес.
Сильвия Ильвес. Фото: Инстаграм

На телеканале TV3 проходит эстонский аналог передачи «Маска». В пятом выпуске приняла участие скандальная виолончелистка Сильвия Ильвес. Она была в костюме осьминога. 

На сцену вышли шесть персонажей: Синяя обезьяна, Восьминог, Шахматный король, Лось, Единорог и Кролик. Расследовать личность персонажей стали Карл-Эрик Таукар, Бригитте-Сюзанне Хунт, Пеэтер Оя и Сепо Зеэман.

К сожалению, Сильвия выбыла, но ыы только посмотрите, какой безумный костюм был у виолончелистки!

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