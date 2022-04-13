На телеканале TV3 проходит эстонский аналог передачи «Маска». В пятом выпуске приняла участие скандальная виолончелистка Сильвия Ильвес. Она была в костюме осьминога.
ФОТО ⟩ Сильвия Ильвес в костюме Ктулху ошарашила публику
Сильвия Ильвес в костюме Ктулху ошарашила публику
На сцену вышли шесть персонажей: Синяя обезьяна, Восьминог, Шахматный король, Лось, Единорог и Кролик. Расследовать личность персонажей стали Карл-Эрик Таукар, Бригитте-Сюзанне Хунт, Пеэтер Оя и Сепо Зеэман.
К сожалению, Сильвия выбыла, но ыы только посмотрите, какой безумный костюм был у виолончелистки!
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