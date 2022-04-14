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Видео ⟩ Юрий Дудь показал, как можно помогать людям во время войны

Limon.ee
Юрий Дудь показал, как можно помогать людям во время войны
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Юрий Дудь
Юрий Дудь Фото: Кадр из видео

Российский блогер и журналист Юрий Дудь свой новый выпуск посвятил войне в Украине и людям, которые помогают беженцам, пишет RUS TVNET.

Он поговорил и Анастасией и Алексеем, которые живут в Будапеште и с первых дней войны в Украине помогают беженцам. На данный момент в Венгрии их полмиллиона человек.

Сначала Алексей и Анастасия оборудовали свою пустующую квартиру, чтобы там могли остановиться беженцы, которым негде жить. После к ним присоединились друзья и люди со всего мира, которые не только начали селить у себя спасающихся из Украины, но и сами стали снимать им жилье.

Все переросло в работающий механизм, в котором молодые люди с единомышленниками стали не просто оказывать поддержку, а решать реальные проблемы беженцев. 

Этот выпуск программы «вДудь» отвечает на вопрос: «А как я могу помочь беженцам?».

Видео: Новый выпуск программы «вДудь»

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