ВИДЕО ⟩ Народ рассказал о своей самой любимой продукции в Lidl

Игорь неприхотлив в своем выборе: «Которые подешевле, те и любимые», - улыбаясь говорит мужчина. Он купил много растительного масла и булочки.

Фаворитом почти у всех стала молочная продукция и хлебобулочные изделия.

Некоторые покупатели отметили хозяйственные товары, а также строительные. Да! Оказывается, такие в Lidl тоже есть.

«Мы едем за город, поэтому мы купили постельное белье, которое нам понадобится на даче летом», - рассказала Мария.

Люди отметили, что их радуют цены, а по качеству товары не хуже. Оказалось, что в Lidl алкоголь дешевле, чем в других магазинах.

«Здесь этот товар был дешевле, чем обычно. Сейчас он продается по скидке», - добавила Мария.

«В целом, здесь такие же цены на многие товары, как и в других магазинах» - говорит Ольга.