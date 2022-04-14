Месяц назад открытие Lidl в Эстонии вызвало ажиотаж. Команда Limon.ee отправилась в один из магазинов, чтобы выснить обоснован ли он, и какие продукты являются самыми популярными. Также мы спросили, какие торговые сети предпочитают таллиннцы.
ВИДЕО ⟩ Народ рассказал о своей самой любимой продукции в Lidl
Игорь неприхотлив в своем выборе: «Которые подешевле, те и любимые», - улыбаясь говорит мужчина. Он купил много растительного масла и булочки.
Фаворитом почти у всех стала молочная продукция и хлебобулочные изделия.
Некоторые покупатели отметили хозяйственные товары, а также строительные. Да! Оказывается, такие в Lidl тоже есть.
«Мы едем за город, поэтому мы купили постельное белье, которое нам понадобится на даче летом», - рассказала Мария.
Люди отметили, что их радуют цены, а по качеству товары не хуже. Оказалось, что в Lidl алкоголь дешевле, чем в других магазинах.
«Здесь этот товар был дешевле, чем обычно. Сейчас он продается по скидке», - добавила Мария.
«В целом, здесь такие же цены на многие товары, как и в других магазинах» - говорит Ольга.
«Ну, мы, наверное, чаще всего ходим в Prisma и Grossi. Вокруг нашего дома есть какие угодно магазины. Мы живем недалеко отсюда. Сегодня мы пришли сюда просто из интереса», - рассказал Сергей.
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