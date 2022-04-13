ВИДЕО ⟩ Пьянствующий в Таллинне Алексей Панин разнес коллег и призвал к расстрелу Путина

Проснувшись после сна в Таллинне, автор видео сразу обратился к украинцам, которых удивляет безразличная позиция его соотечественников и молчаливая поддержка путинского режима.

Он подчеркнул, что от подобных знаменитостей не стоит ждать внезапных изменений, раскаяния или высказывания проукраинской позиции, пока Россией руководит безумный тиран. По словам Панина, они слишком переживают потерять все радости своей жизни в стране-оккупанте.

«Прочитал новости. Там о Регине Тодоренко и других. И все удивляются, почему они молчат. Ребята, они будут молчать до тех пор, пока Путина не поставят к стенке. Эти люди так волнуются за свою ж*пу, что до тех пор, пока Путина не расстреляют и все это не изменится, они будут молчать", – говорится в ролике.

Также российский актер намекнул, что уроженцы Украины, которые сейчас живут в России и молчат о геноциде их соотечественников, просто хотят сохранить теплое место в обеих странах после окончания войны.