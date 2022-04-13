Учительница совратила семерых учеников и оказалась в тюрьме

35-летняя Анесса Пейдж Гауэр работала преподавателем биологии в школе города Ричмонд, штат Калифорния. Она была арестована в среду, 6 апреля, в аэропорту Сакраменто, после возвращения из отпуска. В общей сложности педагогу предъявили 29 обвинений в совращении, среди которых: сексуальные контакты с несовершеннолетними, непристойные прикосновения и распространение сексуального контента в сети.

Утверждается, что жертвами Гауэр стали по меньшей мере семеро учащихся школы мужского пола в возрасте 15-16 лет. Преступления были совершены с октября 2021 по февраль 2022 года. Женщина арестована, ей назначен залог в размере 1,9 миллиона долларов США.

Администрация школы выступила с официальным заявлением, в котором подтвердила наличие «весьма серьезных обвинений, связанных с поведением этого учителя». Все данные были переданы правоохранительным органам, а Гауэр уволена.