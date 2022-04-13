СМОТРИ! ⟩ Бывший возлюбленный Сильвии Ильвес отмечает день рождения прекрасной невесты

Пауль Нейцов посвятил возлюбленной красивый пост в Instagram, поздравив ей с днем ​​рождения. «С днём рождения, дорогая!» — пишет музыкант в посте, делясь красивой фотографией себя и своей невесты.

Кроме того, впервые в жизни музыкант сам испек торт в важный день!

Совсем недавно Нейцов поделился прекрасной новостью в социальных сетях - он попросил свою возлюбленную Райк стать его женой, и она, ​​разумеется, ответила утвердительно.

Пара, которая держала свою помолвку в секрете, поделилась красивыми снимками важного дня в Instagram. «11.01.2022», — объявил музыкант дату помолвки под снимками, добавив смайлик-кольцо.

Музыкант рассказал Elu24, что сделал предложение на Тенерифе на закате.

Отношения Нейцова и Райк начались в начале прошлого года. Официально о них стало известно в мае, когда музыкант поделился первыми совместными фотографиями в Instagram.