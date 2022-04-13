ВИДЕО ⟩ Максим Галкин поделился трогательной историей девочки из Мариуполя

Максим Галкин поделился видео с девочкой по имени Кира Чебенко, которая рассказала, как эвакуировалась с мамой из Мариуполя. Сначала они находились в подвале. В дом попал снаряд, подвал засыпало, но они смогли выбраться. В какой-то момент пути Кира наступила на растяжку и чудом осталась в живых. В ролике девочка демонстрирует места, откуда у нее выбрали осколки, и вспоминает, как все происходило.

«Мы выходили из Мариуполя. У нас порвался пакет, мы хотели его поменять, и я нашла розетку на земле возле дома. Мама за мной не уследила, и я случайно на нее наступила. А потом бабахнуло. Потом, когда была бомба, я присела у сумки. Мама меня взяла на руки и возле кустика посадила. Там была кровь... Обломки быстро достали. У нас была операция», – поделилась Кира.