ФОТО ⟩ Смотрите, что творится в огромном т/ц Санкт-Петербурга "Галерея"

В связи с ситуацией в Украине, с конца февраля многие западные торговые сети приняли решение покинуть российский рынок или же временно приостановить свою деятельность в этой стране. Можно сказать, что на сегодняшний день известный многим торговый центр «Галерея» в Санкт-Петербурге совсем опустел – магазины известных брендов попросту закрыли свои двери. Среди них Zara, Massimo Dutti, Victoria's Secret, Daniel Wellington и многие другие.