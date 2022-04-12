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ФОТО ⟩ Смотрите, что творится в огромном т/ц Санкт-Петербурга "Галерея"

Limon.ee
Смотрите, что творится в огромном т/ц Санкт-Петербурга "Галерея"
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ТРЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге
ТРЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге Фото: Shutterstock

Огромные торгово-развлекательные центры российских городов всегда были заполнены покупателями, ведь именно в них были сосредоточены магазины известнейших мировых брендов.

В связи с ситуацией в Украине, с конца февраля многие западные торговые сети приняли решение покинуть российский рынок или же временно приостановить свою деятельность в этой стране. Можно сказать, что на сегодняшний день известный многим торговый центр «Галерея» в Санкт-Петербурге совсем опустел – магазины известных брендов попросту закрыли свои двери. Среди них Zara, Massimo Dutti, Victoria's Secret, Daniel Wellington и многие другие.

ТРЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге
ТРЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге Фото: Мария Леонтьева
ТРЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге
ТРЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге Фото: Мария Леонтьева
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