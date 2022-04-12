Огромные торгово-развлекательные центры российских городов всегда были заполнены покупателями, ведь именно в них были сосредоточены магазины известнейших мировых брендов.
ФОТО ⟩ Смотрите, что творится в огромном т/ц Санкт-Петербурга
Смотрите, что творится в огромном т/ц Санкт-Петербурга
В связи с ситуацией в Украине с конца февраля многие западные сети приняли решение покинуть российский рынок или же временно приостановить свою деятельность в этой стране. Можно сказать, что на сегодняшний день известный многим торговый центр «Галерея» в Санкт-Петербурге совсем опустел – магазины известных брендов попросту закрыли свои двери. Среди них Zara, Massimo Dutti, Victoria's Secret, Daniel Wellington и многие другие.
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