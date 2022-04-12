11 апреля состоялась премьера фильма «Аптекарь Мельхиор» в кинотеатре Apollo в торговом центре Solaris, который посетило несколько известных людей.
ФОТО ⟩ Новоиспеченный муж Михаил Кылварт вместе с супругой посетил премьеру фильма «Аптекарь Мельхиор»
Новоиспеченный муж Михаил Кылварт вместе с супругой посетил премьеру фильма «Аптекарь Мельхиор»
Среди гостей премьеры исторического детектива отметились и Михаил Кылварт и Анастасия Коваленко, которые совсем недавно поженились.
В конце марта стало известно, что мэр Таллина Михаил Кылварт женился.
Его возлюбленная – мотоциклистка Анастасия Коваленко, только что ставшая депутатом Рийгикогу.
В интервью Elu24 режиссер фильма Эльмо Нюганен пообещал, что следующие фильмы трилогии мы увидим в течение года.
По словам Нюганена, уже идет написание сценария четвертого фильма, также рассматриваются пятая и шестая части.