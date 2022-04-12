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ФОТО ⟩ Новоиспеченный муж Михаил Кылварт вместе с супругой посетил премьеру фильма «Аптекарь Мельхиор»

Limon.ee
Новоиспеченный муж Михаил Кылварт вместе с супругой посетил премьеру фильма «Аптекарь Мельхиор»
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Анастасия Коваленко и Михаил Кылварт в 2021 году.
Анастасия Коваленко и Михаил Кылварт в 2021 году. Фото: Tairo Lutter

11 апреля состоялась премьера фильма «Аптекарь Мельхиор» в кинотеатре Apollo в торговом центре Solaris, который посетило несколько известных людей.

Среди гостей премьеры исторического детектива отметились и Михаил Кылварт и Анастасия Коваленко, которые совсем недавно поженились.

Анастасия Коваленко и Михаил Кылварт
Анастасия Коваленко и Михаил Кылварт Фото: Remo Tõnismäe

В конце марта стало известно, что мэр Таллина Михаил Кылварт женился.

Его возлюбленная – мотоциклистка Анастасия Коваленко, только что ставшая депутатом Рийгикогу.

Премьера фильма "Аптекарь Мельхиор".
Премьера фильма "Аптекарь Мельхиор". Фото: Remo Tõnismäe

В интервью Elu24 режиссер фильма Эльмо ​​Нюганен пообещал, что следующие фильмы трилогии мы увидим в течение года.

По словам Нюганена, уже идет написание сценария четвертого фильма, также рассматриваются пятая и шестая части.

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