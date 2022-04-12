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ФОТО ⟩ «Мы любим тебя так сильно!» Грете Гриффин отпраздновала день рождения матери

Limon.ee
«Мы любим тебя так сильно!» Грете Гриффин отпраздновала день рождения матери
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В понедельник мать Грете Гриффин, Дэйви, отпраздновала свой день рождения. По этому поводу эстонская спортсменка, проживающая в Соединенных Штатах, сделала очень душевный пост в соцсети.

Грете Гриффин, которая, несомненно, тоже отмечала важный день, пожелала маме прекрасного дня рождения в своем милом поздравлении в Instagram. «С днем ​​рождения, дорогая мама! Мы любим тебя так сильно!" — написала Гриффин под каруселью с фотографиями.

Грете и ее муж Роберт Гриффин III познакомились в Instagram в январе 2016 года, когда американец еще был женат на Ребекке Лиддикоут, сообщает Postimees. Однако отношения с эстонской спортсменкой развивались, и в апреле Роберт ушел от жены. В сентябре того же года он подал на развод.

Грета и Роберт поженились через два года после знакомства, в их семье растет Глория, родившаяся в 2017 году, и Гамея, родившаяся в сентябре 2019-го.

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