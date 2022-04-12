ФОТО ⟩ «Мы любим тебя так сильно!» Грете Гриффин отпраздновала день рождения матери

Грете Гриффин, которая, несомненно, тоже отмечала важный день, пожелала маме прекрасного дня рождения в своем милом поздравлении в Instagram. «С днем ​​рождения, дорогая мама! Мы любим тебя так сильно!" — написала Гриффин под каруселью с фотографиями.

Грете и ее муж Роберт Гриффин III познакомились в Instagram в январе 2016 года, когда американец еще был женат на Ребекке Лиддикоут, сообщает Postimees. Однако отношения с эстонской спортсменкой развивались, и в апреле Роберт ушел от жены. В сентябре того же года он подал на развод.