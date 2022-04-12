В понедельник мать Грете Гриффин, Дэйви, отпраздновала свой день рождения. По этому поводу эстонская спортсменка, проживающая в Соединенных Штатах, сделала очень душевный пост в соцсети.
ФОТО ⟩ «Мы любим тебя так сильно!» Грете Гриффин отпраздновала день рождения матери
«Мы любим тебя так сильно!» Грете Гриффин отпраздновала день рождения матери
Грете Гриффин, которая, несомненно, тоже отмечала важный день, пожелала маме прекрасного дня рождения в своем милом поздравлении в Instagram. «С днем рождения, дорогая мама! Мы любим тебя так сильно!" — написала Гриффин под каруселью с фотографиями.
Грете и ее муж Роберт Гриффин III познакомились в Instagram в январе 2016 года, когда американец еще был женат на Ребекке Лиддикоут, сообщает Postimees. Однако отношения с эстонской спортсменкой развивались, и в апреле Роберт ушел от жены. В сентябре того же года он подал на развод.
Грета и Роберт поженились через два года после знакомства, в их семье растет Глория, родившаяся в 2017 году, и Гамея, родившаяся в сентябре 2019-го.
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