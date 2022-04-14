Индекс Maiuspala: где купить самую пасхальную коробку конфет по сладкой цене

Ни для кого не секрет, что ценообразование в магазинах зависит от многих факторов, но тем не менее, конечная цена всегда остается на совести продавца.

Перед пасхальными праздниками мы решили прогуляться по основным магазинам Таллинна и сравнить цены на вкуснейшую классику фабрики Kalev — на коробку конфет Maiuspala.

Рекордсменом в категории "Самая высокая цена" становится, ожидаемо, Stockmann: 6.10€

Maiuspala в Stockmann Фото: Postimees

Победителем в категории "Самая низкая цена" становится: RIMI — 3.79€

Самую большую скидку от первоначальной цены предлагает Selver. Без карты клиента стоимость составит 5.59€, с картой клиента — 3.99€

Ну, а в категории "Ни туда и ни сюда" Prisma — 4.39€

Maiuspala в магазине Prisma Фото: Postimees

Фото Maiuspala из разных магазинов Таллинна Фото: Postimees

Удивтельным стало то, что на сайте самого производителя конфет цена оказалось не самой выгодной, хотя логично было бы предположить, что именно там цена могла бы быть наименьшей.

Скриншот с сайта Kalev Фото: kalev.eu

Поздравляем вас с праздником светлой Пасхи!