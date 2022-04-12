Гороскоп на 12 апреля для всех знаков Зодиака

Дева

Первая половина дня подходит для обсуждения важных вопросов. Полезно будет поговорить о работе с разными людьми: не исключено, что вы получите какую-то полезную информацию, толковые советы. Можно восстановить старые деловые связи, вернуться к сотрудничеству с давними партнерами. Вечер обещает перемены к лучшему в личных отношениях и хорошо подходит для романтических свиданий. Возможны какие-то необычные события, удивительные совпадения. Они положат начало каким-то переменам к лучшему, станут для вас источником вдохновения.

Весы

Первая половина дня будет довольно беспокойной. Возможны мелкие разногласия, споры, а также неожиданные известия, которые озадачат вас. Со временем станет ясно, что все это не так уж важно. Открывается все больше интересных возможностей, вы стараетесь не упустить ни одной из них. Вторая половина дня приносит отличные новости, касающиеся особенно важного для вас дела. Хорошо проходят встречи со старыми друзьями. Можно обсудить общие планы, договориться о том, как и когда вы будете воплощать их в жизнь.

Скорпион

Начало дня будет удачным с деловой точки зрения. Вы сможете решить какие-то важные вопросы, справитесь с работой, которая прежде казалась очень сложной. Не исключены удачные совпадения, какие-то неожиданные хорошие новости. События, не имеющие к вам прямого отношения, могут стать источником вдохновения, натолкнуть на интересные идеи. Вторая половина дня проходит в суете. Появляется много новых задач, не всегда удается сосредоточиться на чем-то одном. Вероятны незапланированные расходы. Они не будут напрасными.

Стрелец

Благоприятный день с точки зрения финансов. Вероятны денежные поступления, выгодные сделки. В других сферах влияние позитивных тенденций не так заметно, но и тут все складывается неплохо, нет поводов для тревоги. Старайтесь не рисковать, если без этого можно обойтись. Проявив осторожность сейчас, вы сможете избежать проблем в будущем. Будет шанс повидаться с давними друзьями. Общение подарит массу позитивных эмоций. Вероятны хорошие новости, касающиеся кого-то из близких. Некоторые Стрельцы узнают, что благополучно решилась проблема, прежде не дававшая им покоя.

Козерог

Старайтесь не переутомляться и избегать стрессовых ситуаций. Это день, когда стоит заботиться о себе. Уделите время любимым делам, пообщайтесь с людьми, которые поддерживают вас и знают, чем порадовать. Будет шанс восстановить давние дружеские отношения, помириться с теми, с кем вы были в ссоре. День обещает порадовать влюбленных приятными сюрпризами. Полезно проявлять инициативу в личных отношениях. Не бойтесь сделать шаг навстречу тому, кто давно вам нравится. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Не спешите тратить полученное.

Водолей

Очень плодотворный день. Вы успеете сделать гораздо больше, чем запланировали, потому что не станете тратить время напрасно. Многие Водолеи находят короткий и простой путь к цели, которая прежде казалась недостижимой. Иногда нужны смелость и решительность, чтобы сделать первый шаг. К счастью, у вас их достаточно. Вероятны успехи в учебе. Вы мгновенно запоминаете то, что может оказаться полезным, сопоставляете факты и делаете правильные выводы. Вечер обещает приятные сюрпризы. Некоторые Водолеи услышат долгожданные признания в любви.

Рыбы