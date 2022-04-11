Появились первые фото со свадьбы за 3 миллиона евро

Бруклин Бекхэм женился! Старший сын Виктории и Дэвида Бекхэмов сочетался узами брака с наследницей многомиллиардного состояния, красоткой актрисой-моделью Николой Пельтц. Церемония венчания прошла в семейном поместье невесты в Палм-Бич, во Флориде, пишет ELLE.