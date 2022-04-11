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Появились первые фото со свадьбы за 3 миллиона евро

Limon.ee
Появились первые фото со свадьбы за 3 миллиона евро
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Бекхэм и Пельтц
Бекхэм и Пельтц Фото: ANGELA WEISS

Первые официальные фотографии со свадьбы Бруклина Бэкхэма и Николы Пельтц.

Бруклин Бекхэм женился! Старший сын Виктории и Дэвида Бекхэмов сочетался узами брака с наследницей многомиллиардного состояния, красоткой актрисой-моделью Николой Пельтц. Церемония венчания прошла в семейном поместье невесты в Палм-Бич, во Флориде, пишет ELLE.

Показываем первые официальные фото со свадьбы Бруклина Бэкхема и Николы Пельтц.

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