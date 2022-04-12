ОБМАНУЛИ? ⟩ Аттракцион невиданной щедрости в K-rauta: покупатель рассчитывал купить товар по заявленной скидке, а увидел прежние цены

"Потребитель имеет право на получение необходимой и правдивой информации о предлагаемых товарах и услугах, чтобы сделать осознанный выбор. Предложение, продажа и иное распространение товаров потребителю должны осуществляться в соответствии с надлежащей коммерческой практикой и быть справедливыми по отношению к потребителю.

Стоимость товара можно рассматривать как один из важнейших факторов, который потребитель должен учитывать при принятии решения о сделке. Поэтому важно, чтобы предпокупочная информация, предоставляемая потребителю о цене товара, была представлена ​​в ясной и недвусмысленной форме.

Однако в связи с вышеизложенным необходимо учитывать, что ценообразование является частью свободной торговой деятельности трейдера и поэтому не регулируется применимым законодательством. Это означает, что каждый торговец сам решает, какие товары он продает потребителям и по каким ценам. Важно только, чтобы информация о цене была предоставлена ​​в ясной и понятной форме до заключения договора. Также важно, чтобы продавец при продаже товаров не использовал недобросовестные или вводящие в заблуждение торговые методы по смыслу Закона о защите прав потребителей.

С конца мая вступает в силу новое положение об отображении цены со скидкой, в соответствии с которым, цена со скидкой может указываться исходя из самой низкой цены за последние 30 дней. Сегодня это правило еще не действует - важно, чтобы скидка была указана за реальную цену этого товара."