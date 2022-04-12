Чудеса распродаж. Маркетологи K-rauta поражают своей находчивостью.
ОБМАНУЛИ? ⟩ Аттракцион невиданной щедрости в K-rauta: покупатель рассчитывал купить товар по заявленной скидке, а увидел прежние цены
На днях в группе в Фейсбуке «Книга Жалоб Эстония» очень внимательным пользователем был опубликован интересный пост.
«Не то чтобы жалоба, просто поделюсь с вами наблюдением...» - пишет Андрей в группе.
Мужчина присматривал туи для живой изгороди, зашел в К-раута, сделал снимок ценника деревьев, чтобы позже сравнить стоимость в других магазинах. Позднее понял, что всё-таки проще будет приобрести туи через пару недель, так как ему требуется около 100 деревьев, а на участке еще снег - сажать рано.
С практической точки зрения вернулся к покупке в воскресенье, 10 апреля, так как в K-rauta по выходным дням заявлена скидка -30% на весь товар.
Удивлению Андрея не было предела - такого выгодного предложения он еще не встречал!
Смотрите сами! Как вам такая щедрая скидка?
Редакция Limon.ee сделала запрос в пресс-службу магазина К-rauta, а заодно и в Департамент защиты прав потребителей для уточнения правомерности действий продавца.
К сожалению, представители магазина не удостоили редакцию ответом, зато Департамент защиты прав потребителей оперативно предоставил развернутый комментарий, заодно запросив данные трейдера для выяснения обстоятельств.
"Потребитель имеет право на получение необходимой и правдивой информации о предлагаемых товарах и услугах, чтобы сделать осознанный выбор. Предложение, продажа и иное распространение товаров потребителю должны осуществляться в соответствии с надлежащей коммерческой практикой и быть справедливыми по отношению к потребителю.
Стоимость товара можно рассматривать как один из важнейших факторов, который потребитель должен учитывать при принятии решения о сделке. Поэтому важно, чтобы предпокупочная информация, предоставляемая потребителю о цене товара, была представлена в ясной и недвусмысленной форме.
Однако в связи с вышеизложенным необходимо учитывать, что ценообразование является частью свободной торговой деятельности трейдера и поэтому не регулируется применимым законодательством. Это означает, что каждый торговец сам решает, какие товары он продает потребителям и по каким ценам. Важно только, чтобы информация о цене была предоставлена в ясной и понятной форме до заключения договора. Также важно, чтобы продавец при продаже товаров не использовал недобросовестные или вводящие в заблуждение торговые методы по смыслу Закона о защите прав потребителей.
С конца мая вступает в силу новое положение об отображении цены со скидкой, в соответствии с которым, цена со скидкой может указываться исходя из самой низкой цены за последние 30 дней. Сегодня это правило еще не действует - важно, чтобы скидка была указана за реальную цену этого товара."
— разъяснила Ульрика Паавле, руководитель отдела предпринимательства.