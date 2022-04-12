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ОБМАНУЛИ? ⟩ Аттракцион невиданной щедрости в K-rauta: покупатель рассчитывал купить товар по заявленной скидке, а увидел прежние цены

Комментарий от Департамента защиты прав потребителей
Limon.ee Виктория Соломончук
Аттракцион невиданной щедрости в K-rauta: покупатель рассчитывал купить товар по заявленной скидке, а увидел прежние цены
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Мнимая распродажа
Мнимая распродажа Фото: Shutterstock

Чудеса распродаж. Маркетологи K-rauta поражают своей находчивостью.

На днях в группе в Фейсбуке «Книга Жалоб Эстония» очень внимательным пользователем был опубликован интересный пост.

«Не то чтобы жалоба, просто поделюсь с вами наблюдением...» - пишет Андрей в группе.

Мужчина присматривал туи для живой изгороди, зашел в К-раута, сделал снимок ценника деревьев, чтобы позже сравнить стоимость в других магазинах. Позднее понял, что всё-таки проще будет приобрести туи через пару недель, так как ему требуется около 100 деревьев, а на участке еще снег - сажать рано.

С практической точки зрения вернулся к покупке в воскресенье, 10 апреля, так как в K-rauta по выходным дням заявлена скидка -30% на весь товар.

Скриншот с сайта k-rauta
Скриншот с сайта k-rauta Фото: https://www.k-rauta.ee/

Удивлению Андрея не было предела - такого выгодного предложения он еще не встречал!

Смотрите сами! Как вам такая щедрая скидка?

Стоимость туи в K-rauta 30.03
Стоимость туи в K-rauta 30.03 Фото: Andrei Mahno
"Акция" на те же туи в к-раута от 10.04
"Акция" на те же туи в к-раута от 10.04 Фото: Andrei Mahno

Редакция Limon.ee сделала запрос в пресс-службу магазина К-rauta, а заодно и в Департамент защиты прав потребителей для уточнения правомерности действий продавца.

К сожалению, представители магазина не удостоили редакцию ответом, зато Департамент защиты прав потребителей оперативно предоставил развернутый комментарий, заодно запросив данные трейдера для выяснения обстоятельств.

"Потребитель имеет право на получение необходимой и правдивой информации о предлагаемых товарах и услугах, чтобы сделать осознанный выбор. Предложение, продажа и иное распространение товаров потребителю должны осуществляться в соответствии с надлежащей коммерческой практикой и быть справедливыми по отношению к потребителю.

Стоимость товара можно рассматривать как один из важнейших факторов, который потребитель должен учитывать при принятии решения о сделке. Поэтому важно, чтобы предпокупочная информация, предоставляемая потребителю о цене товара, была представлена ​​в ясной и недвусмысленной форме.

Однако в связи с вышеизложенным необходимо учитывать, что ценообразование является частью свободной торговой деятельности трейдера и поэтому не регулируется применимым законодательством. Это означает, что каждый торговец сам решает, какие товары он продает потребителям и по каким ценам. Важно только, чтобы информация о цене была предоставлена ​​в ясной и понятной форме до заключения договора. Также важно, чтобы продавец при продаже товаров не использовал недобросовестные или вводящие в заблуждение торговые методы по смыслу Закона о защите прав потребителей.

С конца мая вступает в силу новое положение об отображении цены со скидкой, в соответствии с которым, цена со скидкой может указываться исходя из самой низкой цены за последние 30 дней. Сегодня это правило еще не действует - важно, чтобы скидка была указана за реальную цену этого товара."

— разъяснила Ульрика Паавле, руководитель отдела предпринимательства.

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