Эстонский бомонд собрался на главной кинопремьере года

На премьеру пришел весь бомонд Эстонии. Среди гостей можно было видеть даже президента Алара Кариса.

Официальная премьера средневекового приключенческого детектива Элмо Нюганена «Аптекарь Мельхиор» состоится 15 апреля. Праздничный показ картины прошел 11 апреля в кинотеатре Apollo в Solaris.

Бюджет фильма совместного производства Эстонии, Латвии, Литвы и Германии составил 6 млн евро. Кару рассказал, что было подписано соглашение с одной из крупнейших в мире компаний - Amazon, которая выпустит фильм на своем интернет-сервисе потокового видео после кинопремьеры.

Армин Кару, продюссер фильма, рассказал, что фильм будет также доступен на международном уровне через стриминговую платформу Amazon. Это принесет большой доход.

Трилогия про аптекаря Мельхиора основана на серии известных романов-бестселлеров. В первом фильме авторы сценария Индрек Харгла, Элмо Нюганен и Олле Мирме поместили известных по книге «Аптекарь Мельхиор и загадка Олевисте» героев в несколько неожиданные события, добавив в сюжет новые повороты. По сравнению с книгой в фильме есть сюрпризы. Например, Мельхиор в фильме моложе, чем в романе – он только начинает карьеру помощника фогта и детектива. Аптекарь Мельхиор находится в начале пути, и в фильме мы увидим историю его становления

Вторая часть в трилогии художественных фильмов про Аптекаря Мельхиора выйдет в прокат 19 августа этого года, а третья часть – 14 октября.

Сюжет

В средневековом Таллинне убивают известного орденского рыцаря, избавившего Балтийское море от пиратов. Рыцарь найден обезглавленным. Его рот набит монетами. Пропала золотая цепь, которую он купил в день своей гибели.

Фогт назначает для расследования преступления аптекаря Мельхиора, который умеет говорить с мертвыми. Талантливый юноша обнаруживает, что убитый искал таинственного «таллиннского узника» и следы ведут в доминиканский монастырь, откуда начинается череда убийств – в смертельной опасности каждый, кто столкнулся с этой загадкой.