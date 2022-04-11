Глава связанной с Эстонией украинской компании о разрушенном офисе: скучаешь по атмосфере, а не по самому помещению

Семейный бизнес Enjoy the Wood, основанный в Украине, является предприятием по производству элементов дизайна интерьера, работающим в Эстонии, в ассортименте которой есть деревянная карта мира, которая считается первой в мире в своем роде.

Компания фактически базируется в Украине и некоторое время назад она расширилась до других стран. По данным соцсетей, офис и производственное здание Enjoy the Wood располагались в разных городах Украины, например, в Киеве и Бородянке. К сожалению, после нападения России ни от того, ни от другого офиса ничего не осталось.

Руководителем компании является Игорь Фостенко (на фото ниже), основавший Enjoy the Wood в 2014 году. Фостенко подростком жил на улице, пока не стал успешным бизнесменом. Недавно он написал книгу, основанную на его опыте.

«У нас был красивый и новый офис, куда мы только недавно переехали. У нас был большой производственный корпус с современной техникой. Миллионы долларов, тысячи часов бесценного труда, сотни рабочих мест для наших сотрудников — все уничтожено, — говорится на официальной странице компании в Instagram. «Это больно. Но одно мы точно знаем, это не заставит нас сдаться!»

«Ты скучаешь по этой атмосфере, а не по самому помещению», — добавил основатель компании в своем аккаунте в Instagram.

Фостенко описал свои эмоции в социальных сетях в минувшие выходные. «Мы многое пережили за последнее время! Вся Украина многое пережила. Много слез, эмоций, отчаяния, гнева и ярости. Мне хотелось кричать, плакать и даже ругаться!»

На фото, которым Фостенко проиллюстрировал свои слова, бизнесмен стоит в полуразрушенном доме. В посте он уточнил, что получил поддержку от Бога: «Мы не должны позволить России победить ни внутри, ни снаружи. Храните свет, храните добро, храните единство!»

В своем аккаунте Фостенко также поделился видео Ирпеня после российской атаки.

Видео из офиса компании до и после войны также было опубликовано на их странице в TikTok и за четыре дня было просмотрено более десяти миллионов раз.