ФОТО ⟩ Житель дома на улице Паэ показал, что осталось от его квартиры после пожара

В четверг около половины третьего дня в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на улице Паэ, где горела крыша многоквартирного дома. В 22.00 возгорание удалось локализовать. Ночью на месте продолжались работы по выявлению очагов возгорания. К полуночи пожар был ликвидирован.

Однако в 7 часов утра воскресенья троеэтажный дом снова зажегся. Пожар был локализован в 10.58, его причина пока неизвестна.

Десятки людей остались без крова из-за пожара. Среди них Микк, квартира которого находилась на третьем этаже дома. Также мужчине принадлежал чердак, который весной прошлого года отремонтировали.

«Разрушения были приличные», — признал Микк в полдень в воскресенье. «Видеть своими глазами, как огонь движется к твоему жилью уже несколько часов, а ты ничего не можешь сделать, — морально трудное испытание», — признался он.

Мужчина находился на месте с момента возникновения пожара и до окончания спасательной операции, то есть до половины второго ночи.

В четверг Кристийна, которая жила в том же доме, рассказала Elu24, что ее квартиры совершенно непригодна для жизни.