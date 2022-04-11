Известный астролог Павел Глоба рассказал, что в начале недели по-настоящему счастливы будут воздушные знаки: Близнецы, Весы и Водолеи. Экватор недели порадует знаков Воды: Раков, Скорпионов и Рыб. Выходные станут временем знаков стихии Огня, то есть Овнов, Львов и Стрельцов. Журналисты ФТаймс узнали более подробный прогноз эксперта на предстоящие семь дней.
Гороскоп Павла Глобы с 11 по 17 апреля для всех знаков Зодиака
Обзор каждого дня
Понедельник станет днем борьбы. Будьте готовы защищаться, но не нападайте первыми. Также воздержитесь от необдуманных поступков. Главное в это время — ясность и прозрачность во всем.
Вторник научит вас смотреть на вещи со стороны. В этот день хорошо заниматься спортом и начинать диету.
Среда будет творческой и активной. Кроме того, успешными окажутся шопинг и подарки. Постарайтесь как можно больше радовать ваших родных и близких людей.
В четверг знакомьтесь, как можно больше общайтесь, а также смело отправляйтесь в поездки и путешествия.
В пятницу отложите все самые масштабные и важные дела на потом. Посвятите этот день семье и дому, займитесь хозяйством. Особенное внимание уделите приготовлению ужина.
В субботу постарайтесь сделать как можно больше дел, но только это должно быть в удовольствие.
В воскресенье завершите начатые дела и проекты, подтяните хвосты. Проявите при этом педантичность и осмотрительность. Также найдите время для того, чтобы побыть в кругу семьи. Хорошее расположение духа вам обеспечено.
Овен
У Овнов на предстоящей неделе будет превосходное настроение. Ставьте перед собой смелые задачи, но только тщательно продумывайте каждый свой шаг. Не распыляйтесь по мелочам, сосредоточьтесь на главном. Выходные подходят для приятного времяпрепровождения в кругу друзей.
Благоприятными днями будут 12 и 17 апреля, а неблагоприятным — 15 апреля.
Телец
Авторитет Тельцов на будущей неделе пройдет серьезное испытание. Будьте более хладнокровны и решительны, не растрачивайте энергию на мелочи. Выполняйте самые сложные и важные задачи. В выходные вам помогут родные и близкие люди, вместе с которыми вы решите достаточно непростые вопросы.
Благоприятными днями будут 13 и 15 апреля, а неблагоприятных не предвидится.
Близнецы
Близнецов все будет злить и выводить из равновесия. Держите себя в руках, чтобы не совершить досадные ошибки и неправильные действия. Больше общения с детьми вас только порадует и поможет пережить непростые ситуации. В выходные будьте готовы к интересным и перспективным знакомствам.
Благоприятными днями будут 13 и 15 апреля, а неблагоприятным — 12 апреля.
Рак
Ракам следует заняться реализацией своей творческой энергии. Будьте готовы пойти на компромиссы, чтобы добиться расположения руководителя. В общении с родными и близкими людьми будьте мягче и толерантнее. Не провоцируйте их на выяснение взаимоотношений.
Благоприятными днями будут 15 и 17 апреля, а неблагоприятным — 16 апреля.
Лев
Львов ждет настоящий успех в личной жизни, особенно в первые дни предстоящей недели. Вы будете полны вдохновения, которое поможет вам выразить свои творческие таланты. Будьте готовы к тому, что придется много работать, но результаты вас действительно порадуют. Выходные подходят для примирения и прощения.
Благоприятными днями будут 11 и 13 апреля, а неблагоприятных не предвидится.
Дева
Родным и близким людям Дев понадобятся их помощь и советы. Постарайтесь оправдать это доверие. Вам также следует прислушаться к собственной интуиции, а на работе проявить свою индивидуальность. Будьте организованы и ответственны в выполнении своих прямых обязанностей.
Благоприятными днями будут 14 и 15 апреля, а неблагоприятным — 12 апреля.
Весы
В начале недели Весы будут очень много общаться. От вас понадобится настоящее красноречие. Бездельничать в это время вам противопоказано, как и выяснять взаимоотношения с родными и близкими людьми. Не придавайте особого значения домашним проблемам.
Благоприятными днями будут 12 и 17 апреля, а неблагоприятным — 16 апреля.
Скорпион
Скорпионам следует расширить свою сферу деятельности. Середина недели подходит для поездок к дальним родственникам. При этом проявите корректность в общении. Выходные проведите в кругу родных и близких людей.
Благоприятными днями будут 15 и 16 апреля, а неблагоприятным — 11 апреля.
Стрелец
Стрельцам астролог советует не распыляться по мелочам, а сосредоточиться на главных задачах и делах. Иногда вам следует забыть о практичности и прислушаться к сердцу. Особенно это касается взаимоотношений с родными и близкими людьми. Подготовьте для них подарок. В выходные ждите важных вестей от соседей.
Благоприятными днями будут 13 и 15 апреля, а неблагоприятным — 16 апреля.
Козерог
Козерогам на предстоящей неделе стоит заняться собой. Прислушайтесь к своей интуиции, занимайтесь тем, что доставляет вам удовольствие. Экватор недели подходит для постановки целей и планирования. Выходные — идеальное время для шопинга.
Благоприятными днями будут 14 и 17 апреля, а неблагоприятным — 15 апреля.
Водолей
В жизни Водолеев произойдут серьезные положительные перемены. Своей радостью можете поделиться с друзьями и родными людьми. Также можно начинать разные масштабные проекты. Возможно, в середине недели вы почувствуете разочарование и апатию, но это не помешает вам достичь успеха. В выходные возможны проблемы в личной жизни.
Благоприятными днями будут 12 и 15 апреля, а неблагоприятным — 14 апреля.
Рыбы
Все в ваших руках – проявите себя. Возможно, вам пора задуматься о переходе на новое место работы. Все основательно взвесьте. Среда – пятница – отличное время для общения с друзьями. В конце недели отдохните в кругу семьи.
Благоприятными днями будут 15 и 17 апреля, а неблагоприятным — 12 апреля.