Гороскоп Павла Глобы с 11 по 17 апреля для всех знаков Зодиака

Обзор каждого дня

Понедельник станет днем борьбы. Будьте готовы защищаться, но не нападайте первыми. Также воздержитесь от необдуманных поступков. Главное в это время — ясность и прозрачность во всем.

Вторник научит вас смотреть на вещи со стороны. В этот день хорошо заниматься спортом и начинать диету.

Среда будет творческой и активной. Кроме того, успешными окажутся шопинг и подарки. Постарайтесь как можно больше радовать ваших родных и близких людей.

В четверг знакомьтесь, как можно больше общайтесь, а также смело отправляйтесь в поездки и путешествия.

В пятницу отложите все самые масштабные и важные дела на потом. Посвятите этот день семье и дому, займитесь хозяйством. Особенное внимание уделите приготовлению ужина.

В субботу постарайтесь сделать как можно больше дел, но только это должно быть в удовольствие.

В воскресенье завершите начатые дела и проекты, подтяните хвосты. Проявите при этом педантичность и осмотрительность. Также найдите время для того, чтобы побыть в кругу семьи. Хорошее расположение духа вам обеспечено.

Овен

У Овнов на предстоящей неделе будет превосходное настроение. Ставьте перед собой смелые задачи, но только тщательно продумывайте каждый свой шаг. Не распыляйтесь по мелочам, сосредоточьтесь на главном. Выходные подходят для приятного времяпрепровождения в кругу друзей.

Благоприятными днями будут 12 и 17 апреля, а неблагоприятным — 15 апреля.

Телец

Авторитет Тельцов на будущей неделе пройдет серьезное испытание. Будьте более хладнокровны и решительны, не растрачивайте энергию на мелочи. Выполняйте самые сложные и важные задачи. В выходные вам помогут родные и близкие люди, вместе с которыми вы решите достаточно непростые вопросы.

Благоприятными днями будут 13 и 15 апреля, а неблагоприятных не предвидится.

Близнецы

Близнецов все будет злить и выводить из равновесия. Держите себя в руках, чтобы не совершить досадные ошибки и неправильные действия. Больше общения с детьми вас только порадует и поможет пережить непростые ситуации. В выходные будьте готовы к интересным и перспективным знакомствам.

Благоприятными днями будут 13 и 15 апреля, а неблагоприятным — 12 апреля.

Рак

Ракам следует заняться реализацией своей творческой энергии. Будьте готовы пойти на компромиссы, чтобы добиться расположения руководителя. В общении с родными и близкими людьми будьте мягче и толерантнее. Не провоцируйте их на выяснение взаимоотношений.

Благоприятными днями будут 15 и 17 апреля, а неблагоприятным — 16 апреля.

Лев

Львов ждет настоящий успех в личной жизни, особенно в первые дни предстоящей недели. Вы будете полны вдохновения, которое поможет вам выразить свои творческие таланты. Будьте готовы к тому, что придется много работать, но результаты вас действительно порадуют. Выходные подходят для примирения и прощения.

Благоприятными днями будут 11 и 13 апреля, а неблагоприятных не предвидится.

Дева