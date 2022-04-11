КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ ⟩ Роскошный особняк Пугачевой и Галкина в Израиле сняли на видео

В конце февраля многие российские знаменитости покинули Россию. Одними из первых из страны улетели певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин, которые избрали местом назначения Израиль. Теперь уже бывший ведущий Первого канала никогда не скрывал свои еврейские корни и сейчас, говорят, всерьез задумался о получении гражданства. Алла Пугачева поначалу заявляла, что уехала на отдых и лечение, однако этим словам мало кто поверил. Как бы то ни было, «отпуск» звездной пары на Земле Обетованной явно затянулся.

В России Алла Борисовна и Максим Александрович жили в легендарном «замке» в подмосковной деревне Грязь, о котором ходили легенды. Хозяева устраивали там пышные приемы, принимая своих друзей и коллег по сцене. После отъезда пары объект недвижимости оказался заброшенным, ну а Пугачева и Галкин столкнулись с необходимостью подбирать особняк уже на новом месте. Парочка решила остановиться в города Кесария, где живет брат Галкина. Поговаривают, что они предъявили риэлторам весьма строгие требования. И вот дом наконец-то найден. Сегодня Telegram-канал Yobajur опубликовал видео предполагаемого особняка, снятое одним из поклонников.

«Пугачева и Галкин сняли трехэтажную виллу с бассейном. Когда раньше пара отдыхала в Израиле, они снимали особняк с четырнадцатью спальнями и домиком для прислуги. Еще бы, ведь пара привыкла к комфорту в своем подмосковном замке в деревне Грязь. Когда Пугачева раньше отдыхала в Кесарии, они отдавали за аренду около миллиона рублей в месяц. Вряд ли сейчас она изменила своим привычкам», - информирует портал Day.Ru.