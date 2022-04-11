СЛАБОНЕРВНЫМ НЕ СМОТРЕТЬ! ⟩ Забальзамированное тело рэпера Goonew выставили напоказ во время вечеринки, и фанаты онемели от шока

Как пишет TooFab, публика реагировала на мёртвого человека на сцене неоднозначно. Одни танцевали, а другие с каменными лицами уставились на Goonew. Представители заведения поспешили извиниться, указав, что не были предупреждены о таком своеобразном прощании. Причём они не уверены в том, что тело было настоящим, в клубе проводят внутреннее расследование.