Простились с музыкантом по высшему разряду: «финальное шоу» прошло в одном из клубов Вашингтона. Голову забальзамированного трупа, возвышавшегося над публикой, венчала корона, пишет «Лайф».
СЛАБОНЕРВНЫМ НЕ СМОТРЕТЬ! ⟩ Забальзамированное тело рэпера Goonew выставили напоказ во время вечеринки, и фанаты онемели от шока
В Сети появились кадры с шокирующей вечеринки, прошедшей в вашингтонском ночном клубе Bliss в минувшие выходные. Всё дело в том, что центром внимания собравшейся в зале публики стал... труп рэпера Маркелла Морроу, известного под сценическим псевдонимом Goonew. Тело музыканта, погибшего 18 марта, по всей видимости, забальзамировали — оно «стояло» на сцене, наблюдая за фанатами. Вечеринка под названием The Final Show произвела настоящий фурор.
Как пишет TooFab, публика реагировала на мёртвого человека на сцене неоднозначно. Одни танцевали, а другие с каменными лицами уставились на Goonew. Представители заведения поспешили извиниться, указав, что не были предупреждены о таком своеобразном прощании. Причём они не уверены в том, что тело было настоящим, в клубе проводят внутреннее расследование.
Former DMV Rapper #Goonew Has His Corpse Propped Up For Funeral Service At A DC Club pic.twitter.com/qwAofhYvzQ— Duke Lantern (@ddukelantern) April 4, 2022
Goonew погиб три недели назад. Его семья считает, что исполнитель стал жертвой вооружённого ограбления. Мать рэпера утверждает, что тот отдал всё, что требовал грабитель, но всё равно его расстреляли в спину. За любую информацию, которая приведёт к аресту злоумышленника, полиция предлагает $25 тысяч.