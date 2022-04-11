12 апреля 2022 года произойдет уникальное астрологическое событие, которое уже никогда больше не повторится в нашей жизни. Wday.ru рассказывает, как оно повлияет на каждый знак Зодиака.
Соединение Юпитера и Нептуна: для каких знаков Зодиака с 12 апреля начнется новая жизнь
Это соединение Юпитера и Нептуна — двух схожих по своей энергетике планет, которые управляют знаками Стрелец и Рыбы. Кстати, соединятся они в знаке своей общей обители — в Рыбах. Почему же это событие уникальное? Рассказывает астролог Елена Очеретная.
Юпитер — это самая большая планета Солнечной системы, которая связана с такими понятиями, как расширение и экспансия. Астрологи называют Юпитер «планетой-благодетелем» и «планетой большого счастья».
На астрологическом языке она называется «бенефактор», проще говоря, хорошая и добрая планета, а потому даже ее напряженные аспекты не несут плохого. Все может измениться в лучшую сторону. Юпитер отвечает еще и за учителей, идолов, кумиров, заграницу, закон.
Овнам можно рассчитывать на всевозможные инсайты и духовные озарения. Обращайте внимание на подсказки и символы извне, доверяйте снам, слушайте свою интуицию. Можно даже углубиться в самопознание, например, посетить сеанс психолога или психотерапевта, записаться на сеанс тета-хилинга или регрессивного гипноза, поработать с метафорическими картами. Если вы планируете отпуск, то отправляйтесь к местам силы.
Тельцам пора обратить внимание на социальные процессы и заявить о себе, используя подсказки Юпитера и Нептуна. Это идеальное время для того, чтобы продемонстрировать свою активность среди большого количества людей — друзей или коллег. Можно объединиться со своими единомышленниками и создать что-то уникальное, какой-то новый проект, не имеющий прецедентов. Можно смело организовывать форумы и встречи, объединяя самых разных людей.
Близнецы могут рассчитывать на повышение по службе, карьерный рост, обретение нового статуса. В период соединения Юпитера и Нептуна можно ожидать важной вехи в своей карьере. Также это отличный период, чтобы заслужить признание коллег и клиентов, продемонстрировав свои профессиональные навыки и незаменимость. И благодаря этому обрести популярность, получив множество положительных отзывов.
Ракам можно ожидать расширения сознания или личных границ. Например, вы можете переехать, расширить свои жилищные условия. Можно задумать о получении высшего образования, прохождения дополнительных курсов, а может, принять участие в вебинаре или марафоне. Соединение Юпитера и Нептуна — самое время продемонстрировать свою экспертность, показать, что вы — настоящий профессионал.
Львам соединение Юпитера и Нептуна может принести помощь извне. Причем, помощь эта будет весьма материальна: Львам можно ожидать притока больших денег. Это могут быть деньги супруга или вступление в наследство, получение кредита или ипотеки под минимальный процент Также это может быть период личных трансформаций, изменения сознания и любых личных преобразований.
Девы могут ожидать смену статуса: женитьбу или замужество, встречу «своего» человека. Для представителей этого знака соединение Юпитера и Нептуна очень благоприятно для стабилизации личной жизни и налаживания партнерских отношений. Если ваша работа связана с людьми, клиентами, то, весьма вероятно, что в ближайшее время отбоя от них не будет.
Весам можно рассчитывать на преобразования в работе. Причем, что важно, на позитивные преобразования. Вам могут повысить зарплату, начислить премию, изменить условия труда или график работы, сделав его наиболее выгодным для вас. Главное, не «зазвездиться» от успеха и внимательно следить за своими здоровьем. Соединение Юпитера и Нептуна — хорошее время для комплексного обследования организма.
Скорпионам стоит направить свою энергию в творчество, потому как соединение Юпитера и Нептуна принесет немало энтузиазма и личных сил. Это время идеально подходит для создания творческих проектов, реализации того, что приносит вам счастье и радость. Хорошо бы провести этот период времени с детьми, например, отправиться с ними на отдых или в парк аттракционов, чтобы побаловать и своего внутреннего ребенка.
Стрельцам стоит сосредоточиться на своей семье, но не столько на партнере, сколько на родителях и других кровных родственниках. Хорошо провести это время в кругу семьи, устроить застолье, собрав всех родственников за одним столом. А может, построить генеалогическое древо или разыскать кого-то из родственников, связь с которыми была давно утрачена.
Козерогам желательно направить фокус внимания на получение новых навыков и знаний. Соединение Юпитера и Нептуна — это хороший период для прохождения новых обучающих курсов, повышения квалификации или просто расширения собственных знаний. Можно купить энциклопедию или сборник афоризмов и погрузиться в чтение. Будьте уверены — эти знания пригодятся вам в дальнейшем.
Водолей
Водолеям можно ожидать улучшения финансового положения. Это может быть дополнительная прибыль от участия в том или ином проекте, получение премии на работе, покупка валюты по выгодной стоимости или приобретение нужных товаров по выгодной цене. В любом случае, чтобы это ни было, тема финансов будет особенно активно проявлена в этот период времени.
Рыбы смогут ощутить влияние соединения Юпитера и Нептуна по полной программе, потому что произойдет оно в их знаке Зодиака. И, конечно, это прекрасный показатель для того, чтобы двигаться вперед, расширяя границы своего влияния и личного авторитета. Важно следовать своим идеям и идеалам, ставить себе четкие цели, не тратя время на мелочи. Не лишним будет прислушаться к интуиции. В этот период она станет верным помощником.