Соединение Юпитера и Нептуна: для каких знаков Зодиака с 12 апреля начнется новая жизнь

Тельцам пора обратить внимание на социальные процессы и заявить о себе, используя подсказки Юпитера и Нептуна. Это идеальное время для того, чтобы продемонстрировать свою активность среди большого количества людей — друзей или коллег. Можно объединиться со своими единомышленниками и создать что-то уникальное, какой-то новый проект, не имеющий прецедентов. Можно смело организовывать форумы и встречи, объединяя самых разных людей.

Близнецы

Близнецы могут рассчитывать на повышение по службе, карьерный рост, обретение нового статуса. В период соединения Юпитера и Нептуна можно ожидать важной вехи в своей карьере. Также это отличный период, чтобы заслужить признание коллег и клиентов, продемонстрировав свои профессиональные навыки и незаменимость. И благодаря этому обрести популярность, получив множество положительных отзывов.

Рак

Ракам можно ожидать расширения сознания или личных границ. Например, вы можете переехать, расширить свои жилищные условия. Можно задумать о получении высшего образования, прохождения дополнительных курсов, а может, принять участие в вебинаре или марафоне. Соединение Юпитера и Нептуна — самое время продемонстрировать свою экспертность, показать, что вы — настоящий профессионал.

Лев

Львам соединение Юпитера и Нептуна может принести помощь извне. Причем, помощь эта будет весьма материальна: Львам можно ожидать притока больших денег. Это могут быть деньги супруга или вступление в наследство, получение кредита или ипотеки под минимальный процент Также это может быть период личных трансформаций, изменения сознания и любых личных преобразований.

Дева

Девы могут ожидать смену статуса: женитьбу или замужество, встречу «своего» человека. Для представителей этого знака соединение Юпитера и Нептуна очень благоприятно для стабилизации личной жизни и налаживания партнерских отношений. Если ваша работа связана с людьми, клиентами, то, весьма вероятно, что в ближайшее время отбоя от них не будет.