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Гороскоп на 11 апреля для всех знаков Зодиака

Limon.ee
Гороскоп на 11 апреля для всех знаков Зодиака
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Весна. Иллюстративное фото
Весна. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Солнце в Овне и Луна в знаке Льва побуждают людей к ярким запоминающимся поступкам и способствует проявлению творческого начала. Неделя начнется ярким понедельником. Для этого дня будет характерно то, что называется современным словом «движуха».

11 апреля – день для экспериментов, неожиданных ходов и нестандартных подходов. В сложных и спорных ситуациях лучше всего будет сделать то, чего от вас не ожидают. При этом Меркурий – планета интеллекта – перешла в Телец, тем самым привлекая наше внимание к кризисным процессам в финансовой сфере. Особенно полезно размышлять о материальной основе жизни. Необходимо трезво оценить финансовые возможности и отказаться от тех планов, которые пока не по карману, пишет mir24.tv.

Овен, некое импровизированное соревнование способно вдохнуть в вас оптимизм и задор.

Телец, из-за Урана в вашем знаке финансовой стабильности ожидать еще долго не приходится, но в ближайшие дни можно подумать о некоей подушке безопасности.

Близнецы, вы будете общаться с людьми, чей опыт окажется очень полезен для вас.

Рак, если вам предстоит совместно с кем-то решать сложные вопросы, это лучше сделать в неформальной обстановке.

Лев, вам будет брошен вызов, который не получится игнорировать.

Дева, пришло время поставить вопрос ребром: «да или нет?» Даже если вы получите отрицательный ответ, не расстраивайтесь. Определенность всегда лучше.

Весы, события этого дня станут предвестниками чего-то важного в недалеком будущем.

Скорпион, если вам захочется с кем-то поспорить, в рамках вежливого обмена мнениями вы, скорее всего, не удержитесь.

Стрелец, ваш партнер в каком-то важном вопросе может оказаться опытнее и прозорливее, чем вы.

Козерог, вам будет трудно обрести бодрость и полноценно включиться в работу. Возможно, понадобится двойная порция кофе.

Водолей, старайтесь не делить ни с кем ответственность, так как партнеры могут оказаться ненадежны и все свалить на вас.

Рыбы, у вас может получиться ловко совместить приятное и полезное.

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