Кто бы мог подумать, что Ану 9 апреля исполнилось 60? Подтянутая, стройная, красивая, всегда улыбающаяся, с неизменной красной помадой, глаза горят - это наша звезда, которой вот уже много лет восхищаются жители Эстонии.
ПОЗДРАВЛЯЕМ! ⟩ Смотрите, где светская львица Эстонии Ану Саагим отметила юбилей
Смотрите, где светская львица Эстонии Ану Саагим отметила юбилей
Судя по снимкам в Инстаграме, Ану отметила свой день рождения в Париже. Это подарок от друзей - Тайво Пиллера и Марта Хабера, с которыми Саагим связывают годы дружбы. Сами Тайво и Март отдыхают с детьми в Таиланде, но это не помешало им сделать своей любимице прекрасный презент.
Несомненно, эстонская красотка довольна своей жизнью. Накануне юбилея она опубликовала в соцсетях красноречивое фото. Ану сидит на ладони-скульптуре, а подписан снимок просто : "Жизнь носит меня на золотых руках".