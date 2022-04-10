ПОЗДРАВЛЯЕМ! ⟩ Смотрите, где светская львица Эстонии Ану Саагим отметила юбилей

Судя по снимкам в Инстаграме, Ану отметила свой день рождения в Париже. Это подарок от друзей - Тайво Пиллера и Марта Хабера, с которыми Саагим связывают годы дружбы. Сами Тайво и Март отдыхают с детьми в Таиланде, но это не помешало им сделать своей любимице прекрасный презент.