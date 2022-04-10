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Гороскоп на 10 апреля для всех знаков Зодиака

Limon.ee
Гороскоп на 10 апреля для всех знаков Зодиака
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Весна. Иллюстративное фото
Весна. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Квадратура с выходящим из Овна Меркурием придает космограмме напряженную динамику, пишет mir24.tv.

Овен, это прекрасный день для спорта, в том числе и для того, чтобы учиться какому-то новому виду физической активности.

Телец, этот день подскажет вам какую-то альтернативу, предложит новую повестку.

Близнецы, где-то в ваше отсутствие произойдет нечто важное.

Рак, при попытке сделать что-то в последний момент может выясниться, что момент уже упущен.

Лев, вы обнаружите, что в ближайшие дни у вас будет меньше свободного времени, чем вы предполагали.

Дева, вам может потребоваться предпринять какие-то действия раньше, чем вы планировали.

Весы, вы сможете удовлетворить свое любопытство, и то, что вы узнаете, сильно вас удивит.

Скорпион, кто не рискует, тот не пьет шампанского – такое настроение будет созвучно вам сегодня.

Стрелец, внезапный жаркий спор может вспыхнуть с человеком, который вызовется раздавать ненужные советы.

Козерог, сегодня станет понятно, что некоторые события не подвластны вашему контролю.

Водолей, вы ощутите тягу к приключениям. Велика вероятность свернуть с привычного пути.

Рыбы, у вас сейчас прекрасный период для того, чтобы насладиться всеми радостями личной жизни.

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