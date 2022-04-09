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ПОЖАР? ⟩ Экстренная эвакуация социального дома в Таллинне на улице Алвари

Limon.ee
Экстренная эвакуация социального дома в Таллинне на улице Алвари
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Около 10 машин служб спасения примчались на помощь людям с особыми психическими потребностями

В службу спасения поступил экстренный вызов — возгорание социального дома на Aлвари, 16.

Там находится дом помощи людям с особыми психическими потребностями.

На помощь жильцам выдвинулись все: скорая помощь, пожарные и полиция, служба спасения. Всего около 10 машин спасательных служб прибыло на место.

Всё в порядке. Работник подразделения профессиональной пожарной охраны рассказал, что вызов был на замыкание стиральной машины. Службы провели проверку, и опасности не обнаружили. Подопечные и сотрудники вернулись обратно в свой дом.

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