Около 10 машин служб спасения примчались на помощь людям с особыми психическими потребностями
ПОЖАР? ⟩ Экстренная эвакуация социального дома в Таллинне на улице Алвари
Экстренная эвакуация социального дома в Таллинне на улице Алвари
В службу спасения поступил экстренный вызов — возгорание социального дома на Aлвари, 16.
Там находится дом помощи людям с особыми психическими потребностями.
На помощь жильцам выдвинулись все: скорая помощь, пожарные и полиция, служба спасения. Всего около 10 машин спасательных служб прибыло на место.
Всё в порядке. Работник подразделения профессиональной пожарной охраны рассказал, что вызов был на замыкание стиральной машины. Службы провели проверку, и опасности не обнаружили. Подопечные и сотрудники вернулись обратно в свой дом.