ПОЖАР? ⟩ Экстренная эвакуация социального дома на Alvari

На помощь жильцам выдвинулись все службы спасения: скорая помощь, пожарные и полиция, служба спасения.



Всё в порядке! Работник подразделения профессиональной пожарной охраны рассказал, что вызов был на замыкание стиральной машины. Службы провели проверку. Опасности не обнаружено! Подопечные и сотрудники вернулись обратно в свой дом.