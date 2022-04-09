Сб, 9.04.2022
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ПОЖАР? ⟩ Экстренная эвакуация социального дома на Alvari

Limon.ee
Экстренная эвакуация социального дома на Alvari
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Около 10 машин служб спасения примчались на помощь людям с особыми психическими потребностями

В службу спасения поступил экстренный вызов — возгорание социального дома на Alvari 16.

Там находится дом помощи людям с особыми психическими потребностями.

На помощь жильцам выдвинулись все службы спасения: скорая помощь, пожарные и полиция, служба спасения. 


Всё в порядке! Работник подразделения профессиональной пожарной охраны рассказал, что вызов был на замыкание стиральной машины. Службы провели проверку. Опасности не обнаружено! Подопечные и сотрудники вернулись обратно в свой дом.

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