РЕПОРТАЖ ⟩ Эстонские дизайнеры и модники вдохновлены нулевыми и дивами советской эстрады!

Звездные гости показов на Таллиннской неделе моды, которая состоялась с 7 по 8 апреля в Котле Культуры, рассказали мне о том, кто вдохновляет их на экстравагантные образы, и на какие тенденции стоит обратить внимание этой весной и предстоящим летом.



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