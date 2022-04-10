Репортер Ксения Васильева побывала на месте событий и поговорила о новых веяниях с нашими гуру из мира моды.
РЕПОРТАЖ ⟩ Эстонские дизайнеры и модники вдохновлены нулевыми и дивами советской эстрады!
Эстонские дизайнеры и модники вдохновлены нулевыми и дивами советской эстрады!
Звездные гости показов на Таллиннской неделе моды, которая состоялась с 7 по 8 апреля в Котле Культуры, рассказали мне о том, кто вдохновляет их на экстравагантные образы, и на какие тенденции стоит обратить внимание этой весной и предстоящим летом.
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