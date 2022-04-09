ВИДЕО ⟩ Александру Лукашенко разбили лицо

67-летнему президенту Белоруссии Александру Лукашенко рассекли лицо хоккейной клюшкой. Это произошло сегодня, 9 апреля, во время хоккейного матча XV Республиканских соревнований среди любителей. Турнир в Минске проводится на призы президентского спортивного клуба. Видеозапись случившегося публикует Telegram-канал «Пул Первого». На ролике можно увидеть, что как играющий под первым номером Александр Григорьевич в какой-то момент прекращает сражаться с соперниками и останавливается, схватившись за лицо. После этого уже за бортиком ему оказали необходимую помощь, передает «Экспресс Газета».

Игра, между тем, закончилась победой команды Лукашенко над хоккеистами Минской области. Итоговый счет на табло - 5:1 (1:1, 1:0, 3:0). Это уже вторая игра в серии, первая завершилась со счетом 6:1. Как напоминает издание «Чемпионат», команда Александра Лукашенко стала победителем турнира уже 13-й раз.

Накануне глава союзного государства дал интервью, в котором заявил, что Белоруссия будет с Россией при любых сложностях и трудностях. По словам Александра Григорьевича, Москва является «надежным союзником» Минска.