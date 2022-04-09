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ФОТО ⟩ Компания несовершеннолетних использовали почтовый ящик частного дома для распространения наркотиков

Limon.ee
Компания несовершеннолетних использовали почтовый ящик частного дома для распространения наркотиков
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Дом, куда заказывали наркотики.
Дом, куда заказывали наркотики. Фото: Elu24 kollaaž

В сентябре 2020 года полиция поймала банду несовершеннолетних мальчиков, которые заказывали и продавали наркотики. Трое из них были осуждены за контрабанду крупных партий наркотиков, а двое молодых людей были приговорены за пособничество и подстрекательство, пишет Elu24.

В сентябре 2020 года отдел почтового таможенного контроля перехватил одно почтовое отправление, прибывшее в Эстонию из Нидерландов, и два - из Германии.

Все три посылки были отправлены на один и тот же адрес и одному и тому же человеку. Однако посылки были заказаны на вымышленные имя и адрес, которые уже давно никем не использовались.

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