В сентябре 2020 года полиция поймала банду несовершеннолетних мальчиков, которые заказывали и продавали наркотики. Трое из них были осуждены за контрабанду крупных партий наркотиков, а двое молодых людей были приговорены за пособничество и подстрекательство, пишет Elu24.
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ФОТО ⟩ Компания несовершеннолетних использовали почтовый ящик частного дома для распространения наркотиков
Компания несовершеннолетних использовали почтовый ящик частного дома для распространения наркотиков
В сентябре 2020 года отдел почтового таможенного контроля перехватил одно почтовое отправление, прибывшее в Эстонию из Нидерландов, и два - из Германии.
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