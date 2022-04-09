ФОТО ⟩ Компания несовершеннолетних использовали почтовый ящик частного дома для распространения наркотиков

В сентябре 2020 года отдел почтового таможенного контроля перехватил одно почтовое отправление, прибывшее в Эстонию из Нидерландов, и два - из Германии.

Все три посылки были отправлены на один и тот же адрес и одному и тому же человеку. Однако посылки были заказаны на вымышленные имя и адрес, которые уже давно никем не использовались.