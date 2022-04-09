«Это всё»: Дилара призналась, за что Моргенштерн ее бросил

И года не прошло, как семейная жизнь рэпера с красоткой Диларой дала трещину. Только в последний летний день 2021 года отгремела их пышная и шумная свадьба в стиле 90-х. Толпы народа, среди которых мелькали знаменитости разного рода, роскошь и настоящее веселье запомнились многим.

Моргенштерн (Алишер Валеев при рождении) с женой переехали в конце года в Дубай, где музыкант продолжил одновременно зарабатывать своим творчеством деньги и сорить ими направо-налево. Казалось бы, жить да радоваться…

Впрочем, возлюбленная рэпера Дилара Зинатуллина за годы отношений уже успела натерпеться от привычек ветреного супруга, который не привык себя ни в чем ограничивать. Будучи уже женатым, он не перестал, например, общаться с девушками легкого поведения, сообщает «Эксрпесс Газета».

Не так давно поклонники Алишера Моргенштерна переживали по поводу его проблем со здоровьем. Музыканта доставили в больницу из-за болезни почек. Как выяснилось, он с самого рождения страдает этим недугом.

И вот наступает апрель 2022 года, когда в свет выходит новый трек Моргенштерна под названием «Селяви». В тексте этой песни поклонники творчества музыканта услышали явное объявление на весь мир о крахе семейных отношений: «Миллионы слов лезут наружу, но мы молча доедаем наш последний ужин, детка, ты знаешь, я тебе не нужен! Рок-звезда не может быть хорошим мужем».

Многие, впрочем, надеялись, что это лишь лирические переживания героя песенной композиции. В конце концов, сам Алишер никаких официальных заявлений не делал.

Но тут высказалась его супруга Дилара. Бывшая, как становится ясно из ее заявления, супруга. Красотка ясно заявила, что отношениям с рэпером пришел конец.

«Мы действительно приняли решение, что всю эту историю пора, наконец, заканчивать... Как бы банально это ни звучало, мы просто не сошлись характерами. И мы поняли, что больше не можем находиться в таких тесных и близких отношениях», - произнесла девушка на камеру.