Последние пару дней поклонники скандального музыканта были явно озадачены: Алишер с супругой то намекали на проблемы в отношениях, то всё опровергали…
«Это всё»: Дилара призналась, за что Моргенштерн ее бросил
И года не прошло, как семейная жизнь рэпера с красоткой Диларой дала трещину. Только в последний летний день 2021 года отгремела их пышная и шумная свадьба в стиле 90-х. Толпы народа, среди которых мелькали знаменитости разного рода, роскошь и настоящее веселье запомнились многим.
Моргенштерн (Алишер Валеев при рождении) с женой переехали в конце года в Дубай, где музыкант продолжил одновременно зарабатывать своим творчеством деньги и сорить ими направо-налево. Казалось бы, жить да радоваться…
Впрочем, возлюбленная рэпера Дилара Зинатуллина за годы отношений уже успела натерпеться от привычек ветреного супруга, который не привык себя ни в чем ограничивать. Будучи уже женатым, он не перестал, например, общаться с девушками легкого поведения, сообщает «Эксрпесс Газета».
Не так давно поклонники Алишера Моргенштерна переживали по поводу его проблем со здоровьем. Музыканта доставили в больницу из-за болезни почек. Как выяснилось, он с самого рождения страдает этим недугом.
И вот наступает апрель 2022 года, когда в свет выходит новый трек Моргенштерна под названием «Селяви». В тексте этой песни поклонники творчества музыканта услышали явное объявление на весь мир о крахе семейных отношений: «Миллионы слов лезут наружу, но мы молча доедаем наш последний ужин, детка, ты знаешь, я тебе не нужен! Рок-звезда не может быть хорошим мужем».
Многие, впрочем, надеялись, что это лишь лирические переживания героя песенной композиции. В конце концов, сам Алишер никаких официальных заявлений не делал.
Но тут высказалась его супруга Дилара. Бывшая, как становится ясно из ее заявления, супруга. Красотка ясно заявила, что отношениям с рэпером пришел конец.
«Мы действительно приняли решение, что всю эту историю пора, наконец, заканчивать... Как бы банально это ни звучало, мы просто не сошлись характерами. И мы поняли, что больше не можем находиться в таких тесных и близких отношениях», - произнесла девушка на камеру.
Комментариев к ее словам от Моргенштерна пока не последовало. Скорее всего, парочка уже не живет вместе, им остается только поделить имущество и зафиксировать свое расставание в российском загсе.