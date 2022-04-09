Гороскоп на 9 апредя для всех знаков Зодиака

Овен, вам пойдет на пользу физический труд. Наверняка найдется, что починить, передвинуть или вскопать.

Телец, это отличный день для покупок, особенно тех, что пригодятся в хозяйстве, украсят дом или должны порадовать родственников.

Близнецы, сегодня случится эпизод, который каким-то милым образом напомнит вам о детстве.

Рак, сегодня будет полезно объявить день примирения и согласия в отдельно взятой семье.

Лев, у вас появится повод воскликнуть «ну вот давно бы так!»

Дева, разговоры о погоде – самая безопасная тема, а лучше всего, если разговор будет предметным: то есть прямо на природе.

Весы, вы можете внезапно и по необычной причине изменить решение, принятое накануне.

Скорпион, если возьметесь что-то приготовить, у вас получится настоящие произведения кулинарного искусства.

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Стрелец, на вас нахлынет ностальгия. Вероятно, вам захочется повторить некое событие прошлого.

Козерог, наступает хороший момент для того, чтобы начать совместную жизнь с кем-то или установить в семье какие-то новые правила.

Водолей, порадуйте чем-то любимого человека. Вам от этого тоже станет хорошо.