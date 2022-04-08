ВИДЕО ⟩ Ужасы в Тарту: в вечерней темноте грузовик чуть не улетел в канаву из-за безответственности других людей

«Прошлой ночью на дороге Кырвекюла-Раади перед кольцевой развязкой некто сложил две шины друг на друга, и я наехал на них, потому что, конечно, грузовик ехал по встречной полосе. Если кто-то что-то знает, я очень заинтересован в информации», — говорится в анонимном посте в группе в Facebook Märgatud24 Tartus.