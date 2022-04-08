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ВИДЕО ⟩ Ужасы в Тарту: в вечерней темноте грузовик чуть не улетел в канаву из-за безответственности других людей

Комментарий полиции!
Анналийза Кёсс Limon.ee
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Ужасы в Тарту: в вечерней темноте грузовик чуть не улетел в канаву из-за безответственности других людей
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Поездка на автомобиле в темноте. Фото иллюстративное.
Поездка на автомобиле в темноте. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Минувшей ночью водитель опубликовал в группе в Facebook Märgatud24 Tartus видео, в котором на записи регистратора видно, как во время движения он на что-то наехал, пишет Elu24.

«Прошлой ночью на дороге Кырвекюла-Раади перед кольцевой развязкой некто сложил две шины друг на друга, и я наехал на них, потому что, конечно, грузовик ехал по встречной полосе. Если кто-то что-то знает, я очень заинтересован в информации», — говорится в анонимном посте в группе в Facebook Märgatud24 Tartus.

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