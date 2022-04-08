Где можно встретить самых интересных людей Эстонии? Тех, кто осмеливается надеть самые сумасшедшие прикиды? Конечно же, это Таллиннская неделя моды! Вчера ярко и дерзко стартовал Tallinn Fashion Week в Kultuurikattel. Смотри на лучшие костюмы, которые попали в объектив фотокамер. Да, из-за обилия смелых идей мы обязаны вас предупредить: не пытайтесь повторить это дома. Только просмотр фото!
TFW ШОКИРУЕТ АУДИТОРИЮ ⟩ Полосатые каблуки, грабительские маски и ужасающе длинные ногти
Кто был самым стильным гостем Таллиннской недели моды?
Полосатые каблуки, грабительские маски и ужасающе длинные ногти
У Недели моды в Таллинне всегда есть четкое правило – модные впечатления получишь не только от сцены и подиума, но и от гостей из зала. Довольно часто зрители куда более креативны и перекрывают своими луками решения стилистов.
Среди жемчужин стоит выделить выступления Siret Esko и Mammu Couture, которые достойны модных домов Парижа. Но сначала посмотрим на гостей:
Обязательно посмотрите всю галерею! Восхищения, удивления и волнения будет предостаточно! Кто станет самым стильным дизайнером Таллиннской недели моды? Результаты узнаем завтра!