TFW ШОКИРУЕТ АУДИТОРИЮ ⟩ Полосатые каблуки, грабительские маски и ужасающе длинные ногти

Где можно встретить самых интересных людей Эстонии? Тех, кто осмеливается надеть самые сумасшедшие прикиды? Конечно же, это Таллиннская неделя моды! Вчера ярко и дерзко стартовал Tallinn Fashion Week в Kultuurikattel. Смотри на лучшие костюмы, которые попали в объектив фотокамер. Да, из-за обилия смелых идей мы обязаны вас предупредить: не пытайтесь повторить это дома. Только просмотр фото!