Пт, 8.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

TFW ШОКИРУЕТ АУДИТОРИЮ ⟩ Полосатые каблуки, грабительские маски и ужасающе длинные ногти

Кто был самым стильным гостем Таллиннской недели моды?
Erlend Štaub Limon.ee Кристина Херодес
Полосатые каблуки, грабительские маски и ужасающе длинные ногти
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments

Где можно встретить самых интересных людей Эстонии? Тех, кто осмеливается надеть самые сумасшедшие прикиды? Конечно же, это Таллиннская неделя моды! Вчера ярко и дерзко стартовал Tallinn Fashion Week в Kultuurikattel. Смотри на лучшие костюмы, которые попали в объектив фотокамер. Да, из-за обилия смелых идей мы обязаны вас предупредить: не пытайтесь повторить это дома. Только просмотр фото!

У Недели моды в Таллинне всегда есть четкое правило – модные впечатления получишь не только от сцены и подиума, но и от гостей из зала. Довольно часто зрители куда более креативны и перекрывают своими луками решения стилистов.

Среди жемчужин стоит выделить выступления Siret Esko и Mammu Couture, которые достойны модных домов Парижа. Но сначала посмотрим на гостей:

Яркий андрогин Ян Каасик. Фэшн-блогер умеет произвести мощное впечатление! Ни каждый может встать на каблук в 16 см.
Яркий андрогин Ян Каасик. Фэшн-блогер умеет произвести мощное впечатление! Ни каждый может встать на каблук в 16 см. Фото: Erlend Štaub / TFW
Две ярко-голубые амазонки, Тийу и Триину
Две ярко-голубые амазонки, Тийу и Триину Фото: Erlend Štaub / TFW
Завсегдатаи каждой недели моды - Айки Ниинеметс и Тайвар Партс.
Завсегдатаи каждой недели моды - Айки Ниинеметс и Тайвар Партс. Фото: Erlend Štaub / TFW
Хелен Ветик, Helvetikacam в Instagram, является неутомимым пропагандистом цвета. Продуманные детали образа и контрасты – потрясающе!
Хелен Ветик, Helvetikacam в Instagram, является неутомимым пропагандистом цвета. Продуманные детали образа и контрасты – потрясающе! Фото: Erlend Štaub / TFW
Модель, стилист и дизайнер – Мерит Бойкенс. Привлекательный брючный костюм на потрясающей фигуре.
Модель, стилист и дизайнер – Мерит Бойкенс. Привлекательный брючный костюм на потрясающей фигуре. Фото: Erlend Štaub / TFW
Модельер Тим Блуз всегда использует свое тело, чтобы продемонстрировать сумасшедшие всплески моды. Бесконечно оптимистичная и смелая стилистика.
Модельер Тим Блуз всегда использует свое тело, чтобы продемонстрировать сумасшедшие всплески моды. Бесконечно оптимистичная и смелая стилистика. Фото: Erlend Štaub / TFW
Женя Фокин, один из самых ярких личностей эстонского общества. Только взгляните на этот костюм — отвага в каждом сантиметре!
Женя Фокин, один из самых ярких личностей эстонского общества. Только взгляните на этот костюм — отвага в каждом сантиметре! Фото: Erlend Štaub / TFW
Местная эстонская Пенелопа Крус, музыкант, мультиталантливая и неутомимая Трийн Леллеп в дерзком мини.
Местная эстонская Пенелопа Крус, музыкант, мультиталантливая и неутомимая Трийн Леллеп в дерзком мини. Фото: Erlend Štaub / TFW
Стиль и вкус. Яркость весны, небесный цвет - в этой паре красиво всё!
Стиль и вкус. Яркость весны, небесный цвет - в этой паре красиво всё! Фото: Erlend Štaub / TFW
Если бы начинающей моднице сказали, что она должна идти на неделю моды в бабушкином платке и платье, она бы потеряла сознание. Но Пирет Пуппарт не из робкого десятка!
Если бы начинающей моднице сказали, что она должна идти на неделю моды в бабушкином платке и платье, она бы потеряла сознание. Но Пирет Пуппарт не из робкого десятка! Фото: Erlend Štaub / TFW

Обязательно посмотрите всю галерею! Восхищения, удивления и волнения будет предостаточно! Кто станет самым стильным дизайнером Таллиннской недели моды? Результаты узнаем завтра!

Ключевые слова
Наверх