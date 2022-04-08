Девушки, не упусти свой шанс: регистрация на Мисс Нарва 2022 открыта!

Летом будут проведены подготовительные этапы конкурса. Они включают хореографическую подготовку и тематические фотосессии. Одна из фотосессий будет выездной и пройдет в Милане (Италия).

Финальное шоу конкурса состоится 17 сентября, главным гостем концертной части вечера станет группа «Инфинити».

Стоит отметить, что среди различных призов, которые получат победительницы конкурса, их ждут два Apple iPhone 12. Один из них предназначен для девушки, которая завоюет титул Мисс Нарва-2022, второй — для Мисс Зрительских Симпатий. В случае, если оба эти титула будут присуждены одной участнице - ведь так иногда бывает, - второй айфон получит Первая Вице-Мисс.

Напоминаем, что в борьбу за титул первой красавицы могут вступить все жительницы Ида-Вирумаа в возрасте от 16 до 26 лет. Участие в конкурсе дает девушкам отличную возможность заявить о себе и завоевать популярность. Не зря девизом конкурса выбраны слова: «Мисс Нарва воплощает мечты в реальность!»

Конкурс проводится при поддержке известного предпринимателя Олега Гросса.

Конкурс красоты Мисс Нарва Фото: Промо