В соцсетях гуляет видео, где женщина из Украины рассказывает о том, как в Буче русские казнили ее мужа, хотя солдатам говорили неоднократно, что они гражданские.
ВИДЕО ⟩ Украинка Ирина: они поставили его на колени и расстреляли
О том, как 5 марта от рук россиян погиб ее муж, 48-летняя Ирина Владимировна Абрамова рассказывает в видео, добавленном в Instagram.
По словам женщины, они прятались в одной части своего дома. Внезапно раздался взрыв и началась громкая стрельба по окнам. С улицы послышались крики "Выходите!". На улицу вышел ее муж Олег, попросил не стрелять и заявил, что они мирные жители, следом вышла Ирина.
Русские сказали им поднять руки и объяснить, почему они прячутся. Конечно, супруги объяснили, что боятся расстрела. Тогда русские представились освободителями и попросили не бояться.
Внезапно русские приказали мужу Ирины встать на колени и выстрелили Олегу в голову. Ирина умоляла ее тоже расстрелять. Некоторое время оружие было направлено на неё, но потом солдат сказал: «Я не убиваю женщин!».
Позже Ирина поняла, что скорее всего это были Кадыровцы, потому что говорили с акцентом.
Во время всего происходящего дом супругов горел. Им не дали потушить и он полностью сгорел вместе со всеми документами. Теперь жильцы пытаются свести концы с концами.