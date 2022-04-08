ВИДЕО ⟩ Украинка Ирина: они поставили его на колени и расстреляли

О том, как 5 марта от рук россиян погиб ее муж, 48-летняя Ирина Владимировна Абрамова рассказывает в видео, добавленном в Instagram.

По словам женщины, они прятались в одной части своего дома. Внезапно раздался взрыв и началась громкая стрельба по окнам. С улицы послышались крики "Выходите!". На улицу вышел ее муж Олег, попросил не стрелять и заявил, что они мирные жители, следом вышла Ирина.

Русские сказали им поднять руки и объяснить, почему они прячутся. Конечно, супруги объяснили, что боятся расстрела. Тогда русские представились освободителями и попросили не бояться.

Внезапно русские приказали мужу Ирины встать на колени и выстрелили Олегу в голову. Ирина умоляла ее тоже расстрелять. Некоторое время оружие было направлено на неё, но потом солдат сказал: «Я не убиваю женщин!».

Позже Ирина поняла, что скорее всего это были Кадыровцы, потому что говорили с акцентом.