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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Владимир Путин приехал проститься с Владимиром Жириновским

Limon.ee
Владимир Путин приехал проститься с Владимиром Жириновским
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В Москве проходит прощание с Владимиром Жириновским
В Москве проходит прощание с Владимиром Жириновским Фото: PATRIARCHAL PRESS SERVICE

Отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского началось в пятницу, 8 апреля, в храме Христа Спасителя. Политик скончался 6 апреля в возрасте 75 лет, пишет iz.ru.

Проводит панихиду Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На поминальной службе присутствуют родные и близкие Жириновского, а также коллеги по партии, в частности, Василий Власов, Борис Чернышов и Борис Пайкин. Также на церемонию пришли парламентарии и другие государственные деятели.

Гроб с телом видного российского политика и лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского вынесли из храма Христа Спасителя в Москве. Траурная процессия направилась в Колонный зал, сообщает телеграм-канал «НеМалахов».
Гроб с телом видного российского политика и лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского вынесли из храма Христа Спасителя в Москве. Траурная процессия направилась в Колонный зал, сообщает телеграм-канал «НеМалахов». Фото: Alexander Shcherbak
Отпевание Владимир Жириновского
Отпевание Владимир Жириновского Фото: Mikhail Metzel

У входа в храм стоит много людей, все они пришли проститься с председателем политсилы.

Фото: Sergei Guneyev
В Москве прощаются с Жириновским
В Москве прощаются с Жириновским Фото: Alexander Shcherbak
Отпевание Владимир Жириновского
Отпевание Владимир Жириновского Фото: Mikhail Metzel
Отпевание Владимир Жириновского
Отпевание Владимир Жириновского Фото: Mikhail Metzel

После панихиды в Колонном зале Дома союзов состоится церемония прощания с Жириновским, после чего политика похоронят на Новодевичьем кладбище.

На похоронах Владимира Жириновского будет использован ритуальный автомобиль AURUS Lafet, сообщил источник РВНП. Впервые автомобиль AURUS Lafet был использован при организации церемонии прощания с Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгением Зиничевым 10 сентября 2021 года.

Проститься с политиком приехал президент Российской Федерации Владимир Путин.

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