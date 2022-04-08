Отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского началось в пятницу, 8 апреля, в храме Христа Спасителя. Политик скончался 6 апреля в возрасте 75 лет, пишет iz.ru.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Владимир Путин приехал проститься с Владимиром Жириновским
Проводит панихиду Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На поминальной службе присутствуют родные и близкие Жириновского, а также коллеги по партии, в частности, Василий Власов, Борис Чернышов и Борис Пайкин. Также на церемонию пришли парламентарии и другие государственные деятели.
У входа в храм стоит много людей, все они пришли проститься с председателем политсилы.
После панихиды в Колонном зале Дома союзов состоится церемония прощания с Жириновским, после чего политика похоронят на Новодевичьем кладбище.
На похоронах Владимира Жириновского будет использован ритуальный автомобиль AURUS Lafet, сообщил источник РВНП. Впервые автомобиль AURUS Lafet был использован при организации церемонии прощания с Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгением Зиничевым 10 сентября 2021 года.
Проститься с политиком приехал президент Российской Федерации Владимир Путин.