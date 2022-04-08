Отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского началось в пятницу, 8 апреля, в храме Христа Спасителя. Политик скончался 6 апреля в возрасте 75 лет, пишет iz.ru.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Могила Жириновского на Новодевичьем кладбище утопает в цветах
Могила Жириновского на Новодевичьем кладбище утопает в цветах
Провел панихиду Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На поминальной службе присутствуют родные и близкие Жириновского, а также коллеги по партии, в частности, Василий Власов, Борис Чернышов и Борис Пайкин. Также на церемонию пришли парламентарии и другие государственные деятели.
У входа в храм было много людей, все они пришли проститься с Жириновским.
После панихиды в Колонном зале Дома союзов состоялась церемония прощания с Жириновским, после чего политика похоронили на Новодевичьем кладбище.
На похоронах Владимира Жириновского был использован ритуальный автомобиль AURUS Lafet, сообщил источник РВНП.
Проститься с политиком приехал президент Российской Федерации Владимир Путин.