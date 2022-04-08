ФОТО И ВИДЕО ⟩ Могила Жириновского на Новодевичьем кладбище утопает в цветах

Провел панихиду Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На поминальной службе присутствуют родные и близкие Жириновского, а также коллеги по партии, в частности, Василий Власов, Борис Чернышов и Борис Пайкин. Также на церемонию пришли парламентарии и другие государственные деятели.

Гроб с телом видного российского политика и лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского вынесли из храма Христа Спасителя в Москве. Траурная процессия направилась в Колонный зал, сообщает телеграм-канал «НеМалахов». Фото: Alexander Shcherbak

Отпевание Владимир Жириновского Фото: Mikhail Metzel

У входа в храм было много людей, все они пришли проститься с Жириновским.

Фото: Sergei Guneyev

В Москве прощаются с Жириновским Фото: Alexander Shcherbak

Отпевание Владимир Жириновского Фото: Mikhail Metzel

Отпевание Владимир Жириновского Фото: Mikhail Metzel

Сын Жириновского Олег Эйдельштейн Фото: Sergei Savostyanov

Тысячи людей пришли проститься с Владимиром Жириновским Фото: Anton Novoderezhkin

Дочь Жириновского Анастасия Петрова Фото: Sergei Savostyanov

После панихиды в Колонном зале Дома союзов состоялась церемония прощания с Жириновским, после чего политика похоронили на Новодевичьем кладбище.

На похоронах Владимира Жириновского был использован ритуальный автомобиль AURUS Lafet, сообщил источник РВНП.