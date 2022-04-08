ВОТ ЭТО ПАПА! ⟩ Уроженец Нарвы и главный тренер сборной России по футболу прогулялся с дочками по улицам Ростова

Главный тренер сборной России и футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин вместе со своей большой семьей прогулялся по улицам Ростова в солнечную апрельскую погоду. На прогулку Карпин взял с собой супругу Дарью, двух младших дочерей Дарью и Александру, а также Аниту — старшую дочь супруги от первого брака.