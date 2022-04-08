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ВОТ ЭТО ПАПА! ⟩ Уроженец Нарвы и главный тренер сборной России по футболу прогулялся с дочками по улицам Ростова

Limon.ee
Уроженец Нарвы и главный тренер сборной России по футболу прогулялся с дочками по улицам Ростова
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Валерий Карпин
Валерий Карпин Фото: Anton Novoderezhkin

Главный тренер сборной России провел день вместе с семьей, пишет kp.ru.

Главный тренер сборной России и футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин вместе со своей большой семьей прогулялся по улицам Ростова в солнечную апрельскую погоду. На прогулку Карпин взял с собой супругу Дарью, двух младших дочерей Дарью и Александру, а также Аниту — старшую дочь супруги от первого брака. 

После прогулки Карпины заглянули в ресторан, где также сделали несколько снимков.

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