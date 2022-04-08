БОГИНЯ! ⟩ Ирина Шейк восхитила фанатов снимками с пляжа и из ванной

36-летняя Ирина Шейк выложила в Сеть свое фото в летнем образе, подчеркнув купальником потрясающую фигуру. Звезда мировых подиумов показала, как она проводит время на океанском побережье.

Несмотря на пасмурную погоду и ветер, Ирина выбралась на пляж и сделала потрясающий кадр в воде. Эффектная поза модели подчеркнула длинные ноги и подтянутые ягодицы. «MIA», — подписала фотографии Шейк. Аббревиатура расшифровывается как Missing in action – пропал без вести.