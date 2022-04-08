БОГИНЯ! ⟩ Ирина Шейк восхитила фанатов снимками с пляжа и из ванной
Ирина Шейк восхитила фанатов снимками с пляжа и из ванной
36-летняя Ирина Шейк выложила в Сеть свое фото в летнем образе, подчеркнув купальником потрясающую фигуру. Звезда мировых подиумов показала, как она проводит время на океанском побережье.
Несмотря на пасмурную погоду и ветер, Ирина выбралась на пляж и сделала потрясающий кадр в воде. Эффектная поза модели подчеркнула длинные ноги и подтянутые ягодицы. «MIA», — подписала фотографии Шейк. Аббревиатура расшифровывается как Missing in action – пропал без вести.
Кроме того Шейк сделала селфи в собственной ванной, показав естественную красоту с мокрыми распущенными волосами и без капли макияжа на лице. Поклонники засыпали свою любимицу комплиментами, сообщая ей, что она самая драгоценная девушка на свете и признаваясь в любви «сибирской розе». «Красотка, ты свободна?»,- писали самые отчаянные фанаты.
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