ВОТ ЭТО ДА! ⟩ Бывшая пассия Тимати предстала на фото абсолютно голой

Екатерина Сафарова обожает откровенные съемки, таким образом подогревая интерес к своей персоне. В этот раз она предложила подписчикам поиграть с ней в игру.

При этом красавица спросила, а догадается ли кто-то, что у нее находится в интимной зоне. «На моем теле две татуировки. Одна из них в интимном месте», — задала вопрос Екатерина. Подписчики активно включились в обсуждение, отдавая должное безупречным формам модели. Угадал ли при этом кто какая татуировка и где она расположена, так и осталось неизвестным. Впрочем, судя по всему это мало кого расстроило.