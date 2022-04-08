МАМА ДОРОГАЯ! ⟩ Бритни Спирс опубликовала столь откровенное видео, что смутила даже видавших виды фанатов
Бритни Спирс опубликовала столь откровенное видео, что смутила даже видавших виды фанатов
Певица Бритни Спирс, получив свободу от отцовской опеки, пустилась во все тяжкие, регулярно выкладывая откровенный контент в соцсетях. Так, на днях 40-летняя певица поделилась роликом, где она отдыхает на пляже, нежась в морском прибое в голубом бикини.
Бритни перекатывалась с боку на бок, демонстрируя на камеру то свою слегка обгоревшую «пятую точку», то задорно болтая ногами. В финале артистка решила и вовсе не стесняться своей аудитории. Певица просто сняла бюстгальтер, демонстрируя пышную грудь во всей красе.
Но вряд ли эпатажная Бритни рассчитывала на такую реакцию поклонников. Большинство фанатов явно не оценили ее порыва откровенности. «Бритни, это ненормально!», – написали комментаторы. Подписчики сообщили Спирс, что у нее явно не все в порядке, раз она позволяет себе выкладывать на публику столь интимные вещи. «Жесть», — оценили фанаты неоднозначный ролик.
Ключевые слова