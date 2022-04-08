МАМА ДОРОГАЯ! ⟩ Бритни Спирс опубликовала столь откровенное видео, что смутила даже видавших виды фанатов

Певица Бритни Спирс, получив свободу от отцовской опеки, пустилась во все тяжкие, регулярно выкладывая откровенный контент в соцсетях. Так, на днях 40-летняя певица поделилась роликом, где она отдыхает на пляже, нежась в морском прибое в голубом бикини.

Бритни перекатывалась с боку на бок, демонстрируя на камеру то свою слегка обгоревшую «пятую точку», то задорно болтая ногами. В финале артистка решила и вовсе не стесняться своей аудитории. Певица просто сняла бюстгальтер, демонстрируя пышную грудь во всей красе.