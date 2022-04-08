39-летняя певица посмеялась над тем, как журналисты несколько лет назад пророчили ей скорое расставание с мужем-баскетболистом Янисом Тиммой.
Анна Седокова заговорила о расставании с Янисом Тиммой
Поп-певица Анна Седокова не только поет на концертах, но также ведет свой кулинарный канал на YouTube, проводит марафоны для женщины и показывает свою жизнь в соцсети, нарываясь иногда на критику недоброжелателей.
В 2019 году она начала отношения с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Спустя год пара узаконила отношения, хотя в их длительность мало, кто верил. И теперь певица хвастается, что им удалось сохранить любовь и хорошие отношения, вопреки злым хейтерам, пишет Starhit.
«Мы бы могли расстаться сотни раз. Наши монстры в голове провоцировали нас тысячу раз, но мы никогда не сдавались и продолжали бороться друг за друга. Нет, бывало, конечно, что один из нас прекращал, но тогда второй включал суперскорость», — поделилась своими переживания Седокова в сторис.
Напомним, за спиной у певицы несколько громких романов и замужеств. Первый муж у нее был белорусский футболист Валентин Белькевич. От него Анна родила дочь Алину. Но вскоре после рождения ребенка брак распался. Второй раз певица вышла замуж в 2011 году за бизнесмена Максима Чернявского. В этом союзе родилась дочь Моника. Затем у Седоковой был роман с танцором Сергеем Гуманом. После него в ее жизни появился бизнесмен Артем Комаров, от которого певица родила сына Гектора. Но пара распалась вскоре после появления на свет малыша. Теперь она в браке с баскетболистом и, судя по всему, счастлива с ним. Хотя и не забывает говорить о том, что над отношениями надо работать, ходить к психологу и не сдаваться.