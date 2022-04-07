ХОЗЯЙКА, НАЙДИСЬ! ⟩ Интимная находка из Bolt Drive ждет свою владелицу

В популярной группе EZ-дуны! недавно был опубликован очень интересный пост. Пользователь каршеринговых услуг нашел в арендованном автомобиле крайне интимный предмет женского гардероба.

Судя по фотографии, обнаружен бюстгальтер был в бардачке автомобиля. Видимо, обладательница лифчика куда-то очень торопилась, раз покинула автомобиль в столь холодное время без дополнительной поддержки.