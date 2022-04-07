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ХОЗЯЙКА, НАЙДИСЬ! ⟩ Интимная находка из Bolt Drive ждет свою владелицу

Limon.ee
Интимная находка из Bolt Drive ждет свою владелицу
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Что только не оставляют после себя пользователи арендованных машин.

В популярной группе EZ-дуны! недавно был опубликован очень интересный пост. Пользователь каршеринговых услуг нашел в арендованном автомобиле крайне интимный предмет женского гардероба.

Судя по фотографии, обнаружен бюстгальтер был в бардачке автомобиля. Видимо, обладательница лифчика куда-то очень торопилась, раз покинула автомобиль в столь холодное время без дополнительной поддержки.

Скриншот из группы Ez-дуны! в фейсбуке
Скриншот из группы Ez-дуны! в фейсбуке Фото: https://www.facebook.com/groups/154851378035077/
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