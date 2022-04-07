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ТЕПЕРЬ ПЛАТНО? ⟩ Стоимость обедов в столичных школах может вырасти!

Limon.ee
Стоимость обедов в столичных школах может вырасти!
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Школьная столовая в Раквере. Фото иллюстративное.
Школьная столовая в Раквере. Фото иллюстративное. Фото: Meelis Meilbaum

Стоимость обедов в столичных школах может вырасти: не исключено, что доплачивать придется родителям учеников, сообщает Rus.ERR.

Готовить полезные и вкусные школьные обеды за положенные сейчас один евро 34 центов весной 2022 года все еще можно, но становится труднее с каждым месяцем, говорят поставщики услуги, добавляя, что самая большая сложность в том, что работники ждут повышения зарплат.

По подсчетам главы Baltic Restaurants Estonia Ааро Лоде, с учетом нынешних цен обеды должны стоить хотя бы 1,5 евро. Что будет к осени, не знает никто. Вице-мэр Таллинна по вопросам образования Вадим Белобровцев говорит, что еще зимой руководство города обсуждало эту тему с поставщиками услуг, и город будет искать средства на повышение этой суммы.

Вице-мэр Таллинна по вопросам образования не поддерживает идею сделать обеды для школьников частично платными, но глава Союза поставщиков школьного питания Эвелин Эсаяс считает иначе: «Родитель должен быть заинтересован в том, чтобы ребенок хорошо ел в школе, нельзя все возросшие расходы сваливать на плечи предприятий и местных самоуправлений».

Согласны ли вы с главой Союза поставщиков школьного питания? Пишите комментарии!

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