ТЕПЕРЬ ПЛАТНО? ⟩ Стоимость обедов в столичных школах может вырасти!

Готовить полезные и вкусные школьные обеды за положенные сейчас один евро 34 центов весной 2022 года все еще можно, но становится труднее с каждым месяцем, говорят поставщики услуги, добавляя, что самая большая сложность в том, что работники ждут повышения зарплат.

По подсчетам главы Baltic Restaurants Estonia Ааро Лоде, с учетом нынешних цен обеды должны стоить хотя бы 1,5 евро. Что будет к осени, не знает никто. Вице-мэр Таллинна по вопросам образования Вадим Белобровцев говорит, что еще зимой руководство города обсуждало эту тему с поставщиками услуг, и город будет искать средства на повышение этой суммы.

Вице-мэр Таллинна по вопросам образования не поддерживает идею сделать обеды для школьников частично платными, но глава Союза поставщиков школьного питания Эвелин Эсаяс считает иначе: «Родитель должен быть заинтересован в том, чтобы ребенок хорошо ел в школе, нельзя все возросшие расходы сваливать на плечи предприятий и местных самоуправлений».