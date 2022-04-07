Киевский офис компании по производству деревянных карт мира выглядел как любой современный стартап в центре Таллинна. Теперь же от него осталась только груда обломков, пишет Elu24.
ВИДЕО ⟩ От офисной идиллии к ужасам войны: украинская фирма по внутреннему оформлению, работающая в Эстонии, показала, как война изменила их жизнь
Enjoy The Wood — это также действующее в Эстонии предприятие, производящее элементы дизайна интерьера. Компания считается первой в мире, производящей деревянные карты.
Компания фактически базируется в Украине и именно оттуда она расширилась до других стран. Конечно, начало войны также вызвало большое замешательство на предприятии.
Компания признается в социальных сетях, что война спутала не только их личную жизнь, но и их произодство. «Сегодня у нас отобрали и разрушили наши дома. Также современные офисные и производственные помещения. Мы были вынуждены уйти из дома, сбежать всего с несколькими вещами и найти безопасное место», — пишет компания в Instagram.
Главный офиса фирмы, производящей деревянные карты мира, находится, конечно, в Киеве, и в TikTok они показали, какой была жизнь до войны. Теперь же от офиса осталась только груда обломков.