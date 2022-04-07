ВИДЕО ⟩ Мадонна записала видео в TikTok. Подписчики волнуются, все ли с ней в порядке

Пока шла церемония вручения наград "Грэмми", Мадонна, вероятно, находилась дома. В TikTok появилось 13-секундное видео, на котором певица в прозрачном топе медленно приближается к камере.

Лицо Мадонны заполняет почти весь кадр. Наконец она делает движения губами, напоминающие поцелуй - хоть ее губы двигаются, остальная часть лица Мадонны остается неизменной.

После публикации своеобразного видео подписчики и поклонники артистки выразили непонимание. Многие задались вопросом, в порядке ли Мадонна, других же испугал ее внешний вид.