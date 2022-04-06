Сегодня свой день рождения отмечает российская актриса, уроженка Таллинна Рената Пиотровски.
ВИДЕО ⟩ Российская актриса эстонского происхождения Рената Пиотровски отмечает сегодня 35-летие
Российская актриса эстонского происхождения Рената Пиотровски отмечает сегодня 35-летие
Рената Пиотровски родом из Таллинна, но уже много лет живет в Москве. Она успешно снимается в кино, продюсирует фильмы, ведет рубрику «Кинобизнес изнутри» на портале posta-magazine.ru, основала с друзьями агентство-продакшен «КиноТест. Дети», которое ищет детей-актеров для разных проектов. Она жена преуспевающего архитектора, исполнительный директор крупной девелоперсеой фирмы Capital Group Михаила Хвесько и мама очаровательной Мишель.
В отличие от многих звезд российского кино и шоу-бизнеса, Рената Пиотровски старается не афишировать свою личную жизнь. Социальные сети актрисы не пестрят семейными снимками, и лишь сегодня Рената опубликовала трогательное видео, на котором можно увидеть самые яркие моменты ее жизни.
Поздравляем!