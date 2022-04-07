Евгения Медведева не боится выглядеть странно во время фотосессий. Новая съемка актрисы — еще одно доказательство того, что она склонна к экспериментам, пишет Starhit.ru
ВИДЕО ⟩ Сексуальный монстр! Новая пугающая фотосессия Евгении Медведевой
Сексуальный монстр! Новая пугающая фотосессия Евгении Медведевой
Евгения Медведева не перестает удивлять своих поклонников. Еще совсем недавно вся страна обсуждала сексуальную съемку чемпионки для журнала Maxim, а звезда уже успела подготовить новые сюрпризы.
Фотограф Егор Шабанов поделился бекстейджем с Медведевой. На кадрах фигуристка запечатлена в белом топе, а ее тело и лицо покрывает необычный грим. Странная белая краска застилает даже глаза Евгении, что смотрится максимально изобретательно.