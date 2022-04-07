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ВИДЕО ⟩ Сексуальный монстр! Новая пугающая фотосессия Евгении Медведевой

Limon.ee
Сексуальный монстр! Новая пугающая фотосессия Евгении Медведевой
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Евгения Медведева
Евгения Медведева Фото: Sergei Bobylev

Евгения Медведева не боится выглядеть странно во время фотосессий. Новая съемка актрисы — еще одно доказательство того, что она склонна к экспериментам, пишет Starhit.ru

Евгения Медведева не перестает удивлять своих поклонников. Еще совсем недавно вся страна обсуждала сексуальную съемку чемпионки для журнала Maxim, а звезда уже успела подготовить новые сюрпризы.

Фотограф Егор Шабанов поделился бекстейджем с Медведевой. На кадрах фигуристка запечатлена в белом топе, а ее тело и лицо покрывает необычный грим. Странная белая краска застилает даже глаза Евгении, что смотрится максимально изобретательно.

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